Дипломатические конфузы в Нью-Йорке: кортеж Трампа перекрыл дорогу Эрдогану
В Нью-Йорке турецкий президент попал в неприятную ситуацию из-за пересечения с кортежем Трампа.
Вторник, 23 сентября, когда в Нью-Йорке собрались мировые лидеры на сессию Генеральной Ассамблеи ООН , стал днем неожиданных инцидентов. Американская полиция «отличилась», остановив кортежи высоких гостей, чтобы предоставить безусловный приоритет в движении президенту США Дональду Трампу.
Об этом Deutsche Welle и Sky News .
В плотном кругу охраны
Полицейские Нью-Йорка остановили кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посреди улицы, чтобы пропустить кортеж Дональда Трампа.
«Американская полиция заставила президента Эрдогана и его команду ждать посреди улицы, поскольку мимо проезжал кортеж Трампа», — говорится в сообщении.
Турецкого президента плотным кругом оцепила охрана, не позволив приблизиться к нему журналистам и усилив защиту металлическими заградительными решетками.
Этот инцидент вызвал большой резонанс в турецких СМИ и социальных сетях, где его расценили как дипломатический конфуз.
Прогулка по улицам Нью-Йорка
В тот же день в схожую ситуацию попал и президент Франции Эммануэль Макрон. Его кортеж был также задержан, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд Трампа. Макрон даже попытался позвонить по Трампу, но разрешения на проезд так и не получил.
Не желая ждать, пока кортеж экспрезидента США проедет, французский президент договорился, чтобы ему разрешили пешком перейти улицу вместе с охраной.
Он оставил автомобиль и пешком отправился в консульство Франции. Около получаса он шел по улицам Нью-Йорка, по дороге фотографируясь с многочисленными прохожими, которые были удивлены увидеть мирового лидера среди толпы.