Дипломатические конфузы в Нью-Йорке: кортеж Трампа перекрыл дорогу Эрдогану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Вторник, 23 сентября, когда в Нью-Йорке собрались мировые лидеры на сессию Генеральной Ассамблеи ООН , стал днем неожиданных инцидентов. Американская полиция «отличилась», остановив кортежи высоких гостей, чтобы предоставить безусловный приоритет в движении президенту США Дональду Трампу.

Об этом Deutsche Welle и Sky News .

В плотном кругу охраны

Полицейские Нью-Йорка остановили кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посреди улицы, чтобы пропустить кортеж Дональда Трампа.

«Американская полиция заставила президента Эрдогана и его команду ждать посреди улицы, поскольку мимо проезжал кортеж Трампа», — говорится в сообщении.

Турецкого президента плотным кругом оцепила охрана, не позволив приблизиться к нему журналистам и усилив защиту металлическими заградительными решетками.

Этот инцидент вызвал большой резонанс в турецких СМИ и социальных сетях, где его расценили как дипломатический конфуз.

Прогулка по улицам Нью-Йорка

В тот же день в схожую ситуацию попал и президент Франции Эммануэль Макрон. Его кортеж был также задержан, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд Трампа. Макрон даже попытался позвонить по Трампу, но разрешения на проезд так и не получил.

Не желая ждать, пока кортеж экспрезидента США проедет, французский президент договорился, чтобы ему разрешили пешком перейти улицу вместе с охраной.

Он оставил автомобиль и пешком отправился в консульство Франции. Около получаса он шел по улицам Нью-Йорка, по дороге фотографируясь с многочисленными прохожими, которые были удивлены увидеть мирового лидера среди толпы.