Джаред Кушнер и Стив Уиткофф / © Associated Press

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Специальные представители президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — планируют на этой неделе встретиться с украинскими и европейскими официальными лицами, чтобы обсудить гарантии безопасности и план послевоенного экономического восстановления Украины.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американского чиновника.

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Встреча состоится в четверг в Берлине — через неделю после того, как Виткофф и Кушнер призвали Россию предложить собственное видение послевоенной системы безопасности в Европе. В Вашингтоне надеются, что эти параллельные дипломатические шаги помогут приблизить к завершению войны. В тот же день в Китае запланирована встреча Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным, где президент США также ожидает обсудить войну в Украине.

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По словам источника издания, главная цель переговоров в Берлине — наработать действенные гарантии безопасности, которые смогут умерить будущую российскую агрессию против Украины, а также согласовать планы восстановления ее экономики. Помощники Трампа поддерживают регулярный контакт с Киевом и европейскими столицами, ведя параллельно диалог с Москвой. В администрации США называют встречу в Берлине и визит Трампа в Китай частью скоординированных дипломатических усилий. К поездке в КНР также присоединятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и руководитель аппарата Белого дома Стивен Миллер, которых уже проинформировали о ходе переговоров по Украине.

В прошлый четверг Уиткофф и Кушнер провели встречу с Путиным в Москве, а в понедельник обсудили дальнейшие шаги с его советником по внешней политике Юрием Ушаковым.

Ранее Axios сообщало, что США обратились в РФ с просьбой предоставить предложения по европейской безопасности, которые включали бы шаги по деэскалации. В то же время многие европейские правительства относятся к этому крайне скептически, сомневаясь, что Кремль будет придерживаться любых договоренностей.

Также отмечается, что, несмотря на надежду Вашингтона получить уступки в обмен на смягчение санкций против российского дизельного горючего, Путин все равно отверг идею прекращения огня.

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Одним из ключевых открытых вопросов остается прямое участие Европы в переговорах с Россией по урегулированию войны. Хотя Виткофф и Кушнер заявили, что Москва согласилась на присутствие европейцев за переговорным столом, Ушаков в понедельник опроверг достижение такой договоренности.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что Путин якобы несколько уступает в вопросе Украины, хотя мог бы действовать гораздо жестче.

«Путин немного уступает Украине. Он мог бы действовать гораздо жестче. Честно говоря, он отступает», — сказал американский президент.

После этих слов спикер Путина Дмитрий Песков согласился со словами Дональда Трампа о том, что Россия могла бы действовать в войне против Украины значительно жестче. По его словам, Москве «есть куда жестче» действовать.

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Кроме того, Песков заявил, что Россия не заинтересована в временном прекращении огня и будет продолжать войну параллельно с мирными переговорами.

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