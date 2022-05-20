"Дипломатический" прорыв: посол Северной Кореи в Москве принял "министров" из "ЛДНР"

"Дипломатический" прорыв: посол Северной Кореи в Москве принял "министров" из "ЛДНР"

Представители псевдореспублик Донбасса договаривались о сотрудничестве с КНДР.

В пятницу, 20 мая, так называемые "министры иностранных дел" непризнанных в мире псевдогосударственных образований на Донбассе Наталья Никонорова и Владислав Дейнего встретились в Москве с послом КНДР в России Син Хон Чхолем.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на так называемую "МИД ДНР".

В сообщении говорится, что эта встреча была посвящена консультациям по форматам и механизмам дальнейшего сотрудничества.

Стороны договорились о продолжении рабочих контактов между собой.

Как известно, коммунистический режим КНДР находится под односторонними санкциями США, направленными на предотвращение распространения Пхеньяном оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Напомним, в апреле 2022 года в Москве заявили, что в ближайшее время в столице РФ могут заработать посольства так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

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