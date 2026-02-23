Дипломатический скандал в Сеуле: посольство РФ вывесило циничный баннер

Посольство России в Сеуле вывесило баннер с надписью «Победа будет за нами» Фото: Yonhap

Здание российского посольства в центре столицы Южной Кореи превратилось в площадку для пропаганды агрессии.

Об этом пишет издание Yonhap.

Ситуация в Сеуле накалилась после того, как на фасаде посольства РФ появился 15-метровый баннер с лозунгом «Победа будет за нами».

Это вызвало волну негодования не только среди местных властей, но и в европейских дипломатических кругах.

Правительство Южной Кореи назвало такие действия «явно чрезмерными», однако из-за Венской конвенции о дипломатических отношениях Сеул не может принудительно демонтировать баннер, поскольку территория миссии неприкосновенна.

Кроме визуальной пропаганды с надписью «Победа будет за нами», российский посол Георгий Зиновьев во время брифинга в Сеуле публично похвалил участие северокорейских войск в боевых действиях на стороне РФ.

«Мы выразили обеспокоенность российской стороне, поскольку такие действия нарушают Устав ООН и отрицательно сказываются на двусторонних отношениях. Размещение подобных сообщений только провоцирует общественные настроения в стране и создает ненужную напряженность», — заявили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

Работающие в Сеуле европейские дипломаты уже выразили свою солидарность с позицией МИД Южной Кореи и осудили действия российской стороны.

Напомним, министр обороны Японии заявил, что участие солдат КНДР в войне против Украины позволяет им получать современный боевой опыт с дронами, киберпространством и новыми тактиками.

Кроме того, между РФ и Великобританией разгорелся скандал. Кремль обвинил Великобританию в причастности к попытке убийства в Москве одного из руководителей военной разведки РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.