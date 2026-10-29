Дипломатия лести: зачем Путин внезапно расхвалил Илона Маска и его Starlink

Путин с Илоном Маском

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Решающим залогом устойчивости Украины в войне против России уже более трех лет остается спутниковая система Starlink от SpaceX. Однако сейчас диктатор Владимир Путин публично одобряет основателя компании Илона Маска, хотя раньше Москва воспринимала технологическое преимущество Запада исключительно как угрозу.

За этим внезапным разворотом риторики стоит взвешенный расчет: Кремль надеется ослабить поддержку Киева и расколоть отношения между США и Украиной, сообщает n-tv.de.

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«Он настоящий гений»: лесть вместо угроз

Во время выставки на саммите Россия-Африка Путин не жалел комплиментов в адрес американского миллиардера:

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«Илон Маск — гений, действительно гений. Сколько у него аппаратов в космосе? Более 5000. А мы делаем только первые шаги. Мы находимся в тесном контакте с нашими американскими партнерами, включая господина Маска, ведь в космосе важно не мешать друг другу».

Признание отставания России в создании собственного спутникового интернета для гражданских и военных нужд выглядит необычным. Тем не менее, Путин делает эти заявления именно тогда, когда Киев сталкивается со сбоями и ограничениями в работе Starlink и его военной модификации Starshield.

Почему Кремлю выгодны проблемы со Starlink

В последний месяц украинская армия столкнулась с ограничением работы спутников, что существенно связало руки операторам дронов-перехватчиков во время отражения атак российских беспилотников. Маск заявил, что Украина якобы злоупотребляла терминалами в военных целях.

Россия максимально заинтересована в том, чтобы украинские военные потеряли эту связь, ведь Starlink, закупленный для Украины в частности за средства Польши, остается одним из главных преимуществ ВСУ на фронте.

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Игра Кремля с Вашингтоном

Публичная лесть Путина совпала с очередным этапом сближения между Москвой и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп заключил соглашение с РФ о поставках дизельного горючего и приостановил новые санкции. Когда же Владимир Зеленский подверг критике этот шаг, Трамп призвал к смене руководства в Киеве.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что комплименты Маска — это часть более широкой стратегии.

«Кремль продолжает прилагать усилия, чтобы склонить администрацию Трампа к экономическим уступкам и более тесному сотрудничеству с Россией, хотя сама Москва отказывается от каких-либо уступок для прекращения войны в Украине», — отмечают в ISW.

Ухаживание Путина за Маском — это не просто признание технологического успеха SpaceX, а попытка ударить по критической инфраструктуре украинской обороны чужими руками.

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Напомним, как сообщают пропагандистские росСМИ, Россия поддерживает тесные контакты с США в космической сфере, в том числе с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом 28 октября заявил кремлевский диктатор Путин. По его словам, в то же время Москва развивает собственную спутниковую систему связи «Рассвет», которую Путин назвал аналогом Starlink.

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