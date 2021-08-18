Дипломаты и гражданские: из Афганистана эвакуировали более двух тысяч человек военными рейсами

Дипломаты и гражданские: из Афганистана эвакуировали более двух тысяч человек военными рейсами

По словам чиновника, пока нет ясности относительно того, когда возобновятся гражданские полеты из Кабула.

Более 2200 дипломатов и других гражданских лиц были эвакуированы военными рейсами из Кабула.

Об этом сообщил представитель службы безопасности западных стран в афганской столице, передает Reuters.

"Мы продолжаем работать очень быстро, на данный момент в логистике нет сбоев, и мы смогли вывезти не более 2200 дипломатических сотрудников, сотрудников иностранных служб безопасности и афганцев, которые работали в посольствах", — отметил он.

По словам чиновника, пока нет ясности относительно того, когда возобновятся гражданские полеты из Кабула.

Напомним:

Самолет ВВС США эвакуировал из Кабула, в который зашел "Талибан", около 700 афганцев . Фото заполненного до отказа самолета облетело большинство мировых СМИ и стало вирусным.

. Фото заполненного до отказа самолета облетело большинство мировых СМИ и стало вирусным. Когда украинцев смогут эвакуировать из Афганистана — пока неизвестно. Покинуть страну хотят 153 гражданина Украины и члены их семей. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, самая большая проблема сейчас — как добраться до аэропорта в Кабуле. "Талибан" установил блокпосты, возможности обеспечить перевозку граждан по территории Афганистана не имеет ни одна страна. Напряженной остается ситуация и в самом аэропорту.

Новости мира: до сих пор неизвестно, когда украинцев смогут эвакуировать из Афганистана

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