Дипломаты и гражданские: из Афганистана эвакуировали более двух тысяч человек военными рейсами

По словам чиновника, пока нет ясности относительно того, когда возобновятся гражданские полеты из Кабула.
Более 2200 дипломатов и других гражданских лиц были эвакуированы военными рейсами из Кабула.
Об этом сообщил представитель службы безопасности западных стран в афганской столице, передает Reuters.
"Мы продолжаем работать очень быстро, на данный момент в логистике нет сбоев, и мы смогли вывезти не более 2200 дипломатических сотрудников, сотрудников иностранных служб безопасности и афганцев, которые работали в посольствах", — отметил он.
По словам чиновника, пока нет ясности относительно того, когда возобновятся гражданские полеты из Кабула.
Напомним:
- Самолет ВВС США эвакуировал из Кабула, в который зашел "Талибан", около 700 афганцев. Фото заполненного до отказа самолета облетело большинство мировых СМИ и стало вирусным.
- Когда украинцев смогут эвакуировать из Афганистана — пока неизвестно. Покинуть страну хотят 153 гражданина Украины и члены их семей. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, самая большая проблема сейчас — как добраться до аэропорта в Кабуле. "Талибан" установил блокпосты, возможности обеспечить перевозку граждан по территории Афганистана не имеет ни одна страна. Напряженной остается ситуация и в самом аэропорту.