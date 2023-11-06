Директор ЦРУ отправился в турне по странам Ближнего Востока — NYT

В ходе поездки Берн проведет переговоры с должностными лицами из разведки.

Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильяма Бернс прибыл с визитом в Израиль, после чего поедет в турне по странам Ближнего Востока, чтобы провести переговоры по заложникам ХАМАС.

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Об этом информирует The New York Times.

В сообщении указывается, что во время поездки Берн проведет переговоры с должностными лицами по разведке.

В Вашингтоне надеются получить дополнительную разведывательную информацию о местонахождении заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

Представитель США сообщил журналистам, что во время поездки Бернс планирует усилить американские обязательства по сотрудничеству разведки с партнерами в регионе.

Также директор ЦРУ проведет переговоры по боевым действиям в Секторе Газа и нераспространению конфликта в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединенных штатов Энтони Блинкен прибыл с визитом в Турцию.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разрывает все контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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