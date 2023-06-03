Директор ЦРУ тайно ездил в Китай: стали известны подробности визита

Бернс встречался с представителями китайской разведки во время поездки, пишут СМИ.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс тайно посетил Китай в прошлом месяце, чтобы "разморозить" отношения между государствами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Визит состоялся в тот момент, когда США настаивают на взаимодействии с Китаем на высоком уровне для стабилизации отношений между государствами. Однако в Белом доме и ЦРУ не комментировали эту информацию.



Издание со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что во время визита Бернс встретился с представителями китайской разведки.



"В прошлом месяце директор Бернс посетил Пекин, где встретился с китайскими коллегами и отметил важность поддержки открытых линий связи в разведывательных каналах", — сказал источник.

Издание отмечает, что ранее президент США Джо Байден просил директора ЦРУ проводить "деликатные миссии" в стране и за рубежом. В частности, Бернс посетил Россию в ноябре 2021 года, чтобы обезопасить российских чиновников от вторжения в Украину.

Ранее стало известно, что Китай хочет наладить диалог, который помогает сфокусироваться на военной тематике.

"Китай уделяет большое значение развитию военных отношений между Китаем и США и отметил, что контакты и обмены между оборонными ведомствами обеих стран никогда не прерывались, даже при наличии недоразумений между двумя сторонами", — отметили в Минобороны Китая.

Впоследствии государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Обсуждали инцидент с нарушившим воздушное пространство США китайским аэростатом и возможное оказание Китаем помощи для России.

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