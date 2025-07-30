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Директор ФБР обнаружил секретные документы о связях Трампа с РФ в "мешках для сжигания" — Fox News
Источники сообщили, что было найдено несколько мешков для сжигания, наполненных тысячами документов.
Директор ФБР Каш Патель нашел много конфиденциальных документов, связанных с расследованием вероятных связей Трампа и России, спрятанных в нескольких «мешках для сжигания» в секретной комнате.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на собственные источники.
Система сжигания мешков используется для уничтожения документов, обозначенных как секретные.
Одним из документов, найденных сотрудниками ФБР в пакете для сжигания, было секретное приложение к окончательному отчету бывшего специального прокурора Джона Дарема. Отчет содержит основные разведывательные данные, на которые опиралось расследование по связям Трампа с Россией.
Обнаруженные документы будут вскоре рассекречены и переданы председателю Судебного комитета Сената.
Издание напоминает, что в июле 2016 года, во время избирательного цикла перед первой каденцией Трампа, ФБР начало расследование того, сговаривался ли предвыборный штаб Трампа с Россией с целью влияния на результат выборов.
До января 2017 года тогдашний директор ФБР Коми сообщил Трампу о досье, известном как досье Стила, содержавшем «непроверенные обвинения» относительно якобы координации Трампа с российским правительством.
Заметим, что статья Fox News комплиментарна Трампу и ставит под сомнение обвинения о его сотрудничестве РФ, утверждая, что это — предвыборные махинации штаба Хиллари Клинтон.
Ранее экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, действительно ли Трамп является тайным агентом Кремля.
А бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Дональд Трамп, по всей вероятности, мог попасть под влияние Советского Союза еще до того, как стал президентом США.
В издании Der Standard писали, что начиная с 2016 года, есть многочисленные признаки того, что Трамп был завербован советской спецслужбой четыре десятилетия назад и с тех пор действовал сознательно или бессознательно как сообщник великодержавной политики Москвы.