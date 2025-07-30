Трамп и Путин. / © Associated Press

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Директор ФБР Каш Патель нашел много конфиденциальных документов, связанных с расследованием вероятных связей Трампа и России, спрятанных в нескольких «мешках для сжигания» в секретной комнате.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на собственные источники.

Система сжигания мешков используется для уничтожения документов, обозначенных как секретные.

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Одним из документов, найденных сотрудниками ФБР в пакете для сжигания, было секретное приложение к окончательному отчету бывшего специального прокурора Джона Дарема. Отчет содержит основные разведывательные данные, на которые опиралось расследование по связям Трампа с Россией.

Обнаруженные документы будут вскоре рассекречены и переданы председателю Судебного комитета Сената.

Издание напоминает, что в июле 2016 года, во время избирательного цикла перед первой каденцией Трампа, ФБР начало расследование того, сговаривался ли предвыборный штаб Трампа с Россией с целью влияния на результат выборов.

До января 2017 года тогдашний директор ФБР Коми сообщил Трампу о досье, известном как досье Стила, содержавшем «непроверенные обвинения» относительно якобы координации Трампа с российским правительством.

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Заметим, что статья Fox News комплиментарна Трампу и ставит под сомнение обвинения о его сотрудничестве РФ, утверждая, что это — предвыборные махинации штаба Хиллари Клинтон.

Ранее экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, действительно ли Трамп является тайным агентом Кремля.

А бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Дональд Трамп, по всей вероятности, мог попасть под влияние Советского Союза еще до того, как стал президентом США.

В издании Der Standard писали, что начиная с 2016 года, есть многочисленные признаки того, что Трамп был завербован советской спецслужбой четыре десятилетия назад и с тех пор действовал сознательно или бессознательно как сообщник великодержавной политики Москвы.

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