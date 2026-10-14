Директор ФБР тайно прибыл в Россию: о чем Кэш Патель будет договариваться с Кремлем

Директор ФБР Кеш Патель / © apnews.com

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Директор Федерального бюро расследований США Кеш Патель прибыл в Россию для участия в запланированной встрече, однако цель его визита остается неизвестной. Официального подтверждения поездки и разъяснений относительно её целей до сих пор нет.

Об этом сообщил американский телеканал MS NOW со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о ситуации.

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По информации телеканала, поездка должна была длиться два дня и включала посещение Москвы и Санкт-Петербурга. В ФБР не предоставили комментариев в ответ на запрос журналистов, а источники телеканала в американском правоохранительном ведомстве, по их словам, также не знают, чем именно Патель занимается в России.

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Почему этот визит вызывает беспокойство

Репортер MS NOW по вопросам юстиции и разведки Кен Дилейни подчеркнул, что поездка проходит на фоне существенных изменений в политике администрации президента США Дональда Трампа в отношении войны России против Украины.

Журналист напомнил, что за несколько дней до сообщения о визите Пателя Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. После этого американский президент объявил о решении разрешить импорт российской нефти, а на следующий день раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Дилейни отметил, что поездки руководителей американских спецслужб в Россию не являются беспрецедентными, однако для директора ФБР такой визит является необычным. По его словам, в последний раз подобная поездка состоялась в 2013 году, когда тогдашний директор бюро Роберт Мюллер посетил Россию для обсуждения сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

«Россия является противником ФБР и Соединённых Штатов», — подчеркнул журналист, объясняя, почему нынешняя поездка вызывает особые вопросы.

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ФСБ может использовать эту встречу в разведывательных целях

По информации MS NOW, Пателя должна принимать Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Это вызывает дополнительную обеспокоенность из-за возможных попыток российских спецслужб получить доступ к устройствам американского чиновника, следить за ним или использовать встречу для сбора разведывательной информации.

Дилейни отметил, что американские спецслужбы располагают средствами защиты от подобных угроз, однако риски остаются значительными. Отдельные вопросы касаются того, какую информацию российская сторона будет пытаться получить, какие средства давления она может применить и в чём заключается истинная цель встречи.

Журналист также упомянул, что Патель ранее говорил о возможном сотрудничестве с Россией по отдельным вопросам, в частности в сфере борьбы с мошенничеством. В то же время, по мнению Дилейни, любые контакты главы ФБР с российскими спецслужбами требуют особой осторожности ввиду противостояния между странами.

Возможное вмешательство в выборы в США

Дополнительное внимание к визиту привлекает его время: по словам журналистов MS NOW, до промежуточных выборов в США оставалось менее трёх недель. На этом фоне поездка главы ФБР в Россию вызывает вопросы относительно возможного обсуждения российского вмешательства в американский избирательный процесс.

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Дилейни отметил, что визит мог бы восприниматься иначе, если бы Патель ехал в Россию, чтобы предостеречь её руководство от вмешательства в выборы. Однако, по словам журналиста, нет никаких признаков того, что именно в этом заключается цель поездки или что американский чиновник поднимал этот вопрос.

Напомним, в конце августа директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ретклифф прибыл в Москву с секретным визитом.

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