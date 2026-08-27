Директор ЦРУ привез Путину жесткое предупреждение: The Telegraph раскрыло цель визита

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф / © ТСН

Реклама

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Москву, чтобы обезопасить Кремль от возможной атаки восточный фланг НАТО. Разведка США предупреждает, что Россия может готовить провокации против стран Балтии в ближайшие недели. Этот шаг напоминает события перед полномасштабным вторжением в Украину в 2021 году.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

Реклама

Редкий визит Ретклиффа в Москву состоялся на фоне недавней оценки американской разведки о возможной атаке России на восточный фланг НАТО уже в ближайшие недели. По данным разведки, таким образом, Москва может попытаться проверить готовность Альянса к противодействию.

Реклама

На фоне отсутствия заметного прорыва российских войск на фронте в Украине американские чиновники предполагают, что президент РФ Владимир Путин может прибегнуть к ограниченной эскалации. Среди возможных сценариев они называют небольшое сухопутное вторжение, в частности, в одну из стран Балтии, или масштабные кибератаки против государств Восточной Европы.

Ретклифф предостерег РФ от эскалационных действий в отношении стран Балтии

Как сообщают источники The Wall Street Journal и Politico, во время восьмичасового пребывания в Москве Рэтклифф предостерег российскую сторону от дальнейшего обострения ситуации с союзниками США по НАТО.

Один из источников рассказал Politico, что встреча Рэтклиффа была «преимущественно направлена на то, чтобы обезопасить Россию от любых эскалационных действий в отношении стран Балтии». Кроме того, по данным издания, глава ЦРУ призвал Москву уменьшить военную и экономическую поддержку Ирана.

В Белом доме не стали раскрывать подробности и цели поездки. Она произошла в период, когда мирный процесс при посредничестве США фактически зашел в тупик, а потери среди мирного населения Украины продолжают расти.

Реклама

Предыдущий визит директора ЦРУ в Москву состоялся в ноябре 2021 года. Тогда Уильям Бернс лично предупреждал российское руководство о последствиях возможного нападения на Украину. Уже через несколько недель Москва начала полномасштабное вторжение.

Визит Рэтклиффа был связан с войной в Украине

Кремль подтвердил пребывание Рэтклиффа в российской столице. Там он встретился с представителями российских спецслужб, однако переговоры с Путиным не проводил.

Ретклифф считается одним из ближайших соратников президента США Дональда Трампа. Сам глава Белого дома пытался приуменьшить значение поездки директора ЦРУ, назвав ее «полуобычной». В то же время, Трамп дал понять, что визит Ретклиффа был связан с войной России против Украины.

Напомним, американский сенатор Ричард Блюменталь выразил надежду, что Ретклифф во время поездки в Москву четко предупредил Путина о серьезных последствиях и прямом привлечении США в случае последующей эскалации войны. Сенатор подчеркнул, что Вашингтон должен продемонстрировать Кремлю бесперспективность любых попыток обострения.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров