Директора и учителя физкультуры уволили за секс в школе

В США директор начальной школы Дана Симмонс и учитель физкультуры Дилан Чарльз в течение нескольких лет занимались сексом на территории учебного заведения, а впоследствии были уволены.

Об этом сообщает Fox News.

Расследование по Дане и Дилану началось в январе после того, как стало известно о правонарушении сексуального характера. Следователи выяснили, что жена Дилана Келси, ранее работавшая в школе учительницей, знала о его романе. Она утверждает, что Дана манипулировала ею и позволила Дилану заниматься с ней сексом, обещая продвижение по карьерной лестнице. Кроме этого, по словам Келси, она неоднократно снимала его сексуальные контакты с директором на телефон.

Коллеги Даны и Дилана подтвердили их роман. Учитель физкультуры признался в связи с директором и заявил, что занимался с ней сексом в течение нескольких лет. Он добавил, что делал это как на территории школы, так и за ее пределами. Затем Дилан предоставил следователям фотографии, на которых целуется с Даной, чтобы подтвердить сказанное.

Директор также призналась в сексуальной связи с учителем. Она показала обнаженную фотографию Дилана и заявила, что его жена помогала организовывать их встречи и наблюдала, как они занимаются сексом.

Руководство школы уволило Дану и Дилана.

"Безопасность и благополучие учеников всегда является нашим главным приоритетом", — говорится в отчете школьного округа.

Напомним, в США учителя старшей школы из штата Висконсин приговорили к трем месяцам тюрьмы за ненадлежащие отношения с 17-летним учеником.

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