Директором Нацразведки США стала Тулси Габбард, обвинявшая НАТО в войне в Украине

В среду, 12 февраля, Сенат США проголосовал за назначение на должность директора национальной разведки Тулси Габбард, которую называют наиболее спорной представительницей команды Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Кандидатку на должность поддержали 52 сенатора, 48 проголосовали против. Голосование преимущественно происходило по партийному признаку, то есть против Тулси Габбард голосовали демократы и только один республиканец – бывший лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

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Макконнелл объяснил свое голосование против Габбард тем, что она имеет “историю тревожных ошибок в суждениях”.

Перед назначением она также столкнулась с беспокойством еще нескольких сенаторов-республиканцев, в частности, из-за отсутствия с ее стороны поддержки Украины и ее встречи в 2017 году с бывшим президентом Сирии Башаром аль-Асадом.

Ранее сообщалось, что Габбард называла Украину "вторым Афганистаном" и обвиняла НАТО в "провоцировании" Путина начать войну. Кроме того, она рассказывала о якобы 25 биолабораториях на территории Украины.

Теперь новый директор национальной разведки будет контролировать работу 18 шпионских агентств страны – разведывательного сообщества, в отношении которого она выражала скептицизм в прошлом. Также Тулси Габбард будет главным советником президента Трампа по разведке.

Напомним, новый министр обороны США Пит Гегсет в среду, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что американская армия не будет участвовать ни в какой будущей миротворческой миссии в Украине.

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