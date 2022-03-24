"Дискредитация российской армии": суд в Москве оштрафовал активистку за плакат "Фашизм не пройдет"

Судьи решили, что наглядная агитация содержала явно выраженное негативное отношение к вооруженным силам РФ.
Тверской районный суд Москвы оштрафовал российскую активистку Анну Кречатову на 50 тысяч рублей по новой статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии). Основанием для обвинения был одиночный пикет с плакатом "Фашизм не пройдет".
Скриншот решения суда опубликовал сайт "Наша Ніва".
Россиянка вышла на акцию протеста на площади Пушкинской в Москве – популярном месте антивоенных митингов в столице России. Плакат в ее руках, по мнению судей, привлекал внимание неограниченного круга лиц, а также СМИ и блоггеров.
В решении суда говорится, что "содержание наглядной агитации содержало явно выраженное негативное отношение к вооруженным силам Российской Федерации".
Напомним, 6 марта в городах Российской Федерации прошли массовые митинги против войны в Украине. Люди вышли на улицы больших городов, чтобы остановить военные действия и противостоять режиму Путина.
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