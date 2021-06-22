"Дискриминация неизбежно наступит": в Москве после запугиваний Кремля непривитым запретили ходить в кафе

В столице России на фоне антирекордов коронавируса начали вводить новые ограничения для невакцинированных.

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что дискриминация невакцинированных людей в России неизбежна, ведь они будут представлять угрозу для окружающих. В этот же день в Москве установили ограничения на посещение заведений общественного питания: люди, которые не являются привитыми и не переболели COVID-19 не смогут зайти в кафе.

"Реальность такова, что дискриминация неизбежно наступит. Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих", — заявил Песков журналистам 22 июня, передает "Интерфакс".

В то же время в Москве — очередной COVID-антирекорд. За сутки, 21 июня, в российской столице обнаружили наибольшее количество смертей от начала пандемии — 86 больных умерли от осложнений.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания:

вакцинированные лица;

люди, переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев

лица, имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Кроме того, с 22 июня в Москве вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек — как на открытом воздухе, так и в домах, зданиях, сооружениях.

Напомним, штамм "Дельта" уже обнаружили в соседней России. Исследователи говорят, что этим видом коронавируса заразился каждый четвертый больной COVID-19 россиянин.

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