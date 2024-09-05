Дискриминация по возрасту: экструдники соцсети Х могут подать коллективный иск против компании

Во время массовых сокращений штата компании в ноябре 2022 года руководство воспользовалось дискриминационными соображениями при увольнении работников.

Федеральный судья в Сан-Франциско принял, что около 150 работников, уволенных с социальной медиаплатформы X после того, как Илон Маск приобрел компанию, могут подать коллективный иск о дискриминации по возрасту. Если вина компании Илона Маска будет доказана в суде, ей придется выплатить уволенным сотрудникам миллионы долларов компенсации.

Об этом сообщает Reuters.

Окружной судья США Сюзан Иллстон в решении, опубликованном вечером вторника, 3 сентября, заявила, что политика компании в 2022 году привела к массовому дискриминационному увольнению работников в возрасте 50 лет и старше.

Истец Джон Земан, работавший в отделе коммуникаций компании X (в то время Twitter), подал иск в 2023 году, в котором заявил, что медиаплатформа уволила 60% сотрудников в возрасте 50 лет и старше и почти три четверти тех, кто был старше 60 лет по сравнению с 54% сотрудников младшего возраста.

"Истец продемонстрировал, что выходит за рамки простых предположений и что Twitter мог допустить дискриминацию по отношению к пожилым сотрудникам 4 ноября 2022 года (массовое увольнение), что является единым решением, коснувшимся всех членов предложенной группы", — отметила судья Иллстон.

Вынесенное во вторник решение позволяет адвокатам Земана направить сообщение об иске потенциальным членам группы уволенных работников и предоставить им возможность приобщиться к судебному делу как коллективные истцы.

Издание отмечает, что компания Илона Маска отрицает дискриминацию пожилых работников и заявляет, что полностью расформировала отдел коммуникаций, где работал Земан, независимо от возраста сотрудников.

Адвокат Шеннон Лисс-Риордан, представляющая интересы Земана и около 2000 других эксработников Twitter, подавших ряд исков против компании, заявила, что она удовлетворена решением суда.

Иск Земана — один из почти десятка других, поданных против компании X из-за решения Маска уволить более половины сотрудников Twitter в 2022 году.

Все эти дела содержат разные претензии к компании, которые она отрицает. В частности, X обвиняют в предвзятости относительно увольнения женщин и лиц с инвалидностью, нарушении прав работников из-за запрета удаленной работы и увольнения без предупреждения, а также в невыплате выходного пособия.

Напомним, бывшие работники SpaceX судятся с Маском из-за систематических унижений. Илон Маск своим поведением сознательно и целенаправленно создал неприятную враждебную рабочую среду, публикуя на рабочем месте отвратительные и унизительные сексуальные фотографии, мемы и комментарии, говорят экс-сотрудники.

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