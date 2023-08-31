Дислоцируются на разных полигонах: журналистка предположила, сколько "вагнеровцев" может быть в Беларуси

Вагнеровцы остаются на территории Беларуси. Впрочем, говорить о точном количестве пока невозможно.

Об этом в эфире телемарафона сказала белорусская журналистка Наталья Радина.

Сколько в Беларуси может находиться "вагнеровцев"

Как отмечает журналистка, ранее была информация, что около 10 тысяч. Затем сообщалось, что часть из них уехала: кто в Россию в отпуска, кто в страны Африки. Однако белорусский диктатор Александр Лукашенко на своей пресс-конференции после гибели Евгения Пригожина также заявил, что на территории Беларуси остается ППК "Вагнер", и численность бойцов будет составлять около 10 тысяч.

"Еще мы узнали от белорусских военнослужащих, что бойцы ППК "Вагнер" продолжают оставаться на территории Беларуси и дислоцируются они не только в населенном пункте Мета, где размещался их лагерь в Могилевской области, но также на других полигонах Беларуси", — отметила Радина.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал требования Польши, Латвии, Литвы и Эстонии вывести наемников ППК "Вагнер" с территории страны необоснованными и глупыми.

Читайте также: