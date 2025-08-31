Диспетчер мог перепутать самолеты: появились новые детали крушения F-16 в Польше

В Польше разбился самолет / © скрин с видео

В Польше обнародовали новые детали о катастрофе истребителя F-16, который 28 августа разбился во время подготовки к авиашоу Radom Air Show. Польский телеканал TVN24 обнародовал записи, где, по их данным, авиадиспетчер якобы перепутал самолеты и передал пилоту ложные указания.

Об этом сообщило издание RMF24.

Согласно материалам телеканала, во время последних репетиций истребитель под управлением майора Мацея Краковяка опасно приблизился к учебно-боевому самолету FA-50. В сообщении говорится, что диспетчер якобы перепутал самолеты и предоставил пилотам ложные данные.

В сообщении говорится, что пилот F-16 должен был начать тренировку в 19:13, но из-за задержек оставался в так называемой «зоне ожидания». Диспетчер дал ему инструкцию не превышать уровень полета 120 (около 3,6 км). Когда майор уточнил, открыто ли воздушное пространство, получил подтверждение. Только через несколько минут авиадиспетчер якобы понял, что данные были неправильными.

Впрочем, в прокуратуре отвергают эти предположения. Представитель Окружной прокуратуры в Варшаве Петр-Антони Скиба заявил, что аудиофайлы, которые распространил TVN24, не входят в официальное расследование. Он отметил, что их подлинность не установлена, а также не исключил возможности, что записи могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, 30 августа полиция изъяла личную камеру погибшего пилота. Следователи надеются, что ее данные помогут воссоздать реальные обстоятельства трагедии в Радоме.

Напомним, 28 августа в польском городе Радом разбился истребитель F-16. Известно, что истребитель упал во время тренировочных полетов к авиашоу. К сожалению, пилот погиб.