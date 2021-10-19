"Дистанционка" для работников, домашний режим для песионеров и обязательная вакцинация: в Москве вводят жесткий карантин

Ограничения будут действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.
В Москве вводятся новые ограничения вследствие роста заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
- С 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства "либо на садовых участках". Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются. Тем, кто прошел вакцинацию или переболел в течение последних шести месяцев, не нужно соблюдать домашний режим.
- С 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года работодатели, действующие на территории Москвы, обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников и всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. При этом требование об удаленке не распространяется на переболевших или прошедших вакцинацию, а также на работников медучреждений, предприятий оборонной отрасли, "Роскосмоса", "Росатома" и ряда других стратегических отраслей.
- Предприятия сферы услуг должны обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Прививку первым компонентом необходимо сделать до 1 декабря.
Напомним:
- В России несколько дней подряд фиксируют рекордную смертность от осложнений коронавируса. Так, За прошедшие сутки, 18 октября, в России коронавирусом инфицировалось 33 740 человек, а умерло 1015 пациентов — это максимум за все время пандемии. Накануне было 998 смертей. Случаи инфицирования зафиксировали в 85 регионах. Отмечается, что 7,4% больных не имели клинических проявлений COVID. За сутки в России полностью выздоровели 23 426 человек.
- Между тем граждане Российской Федерации массово едут в Республику Сербия, чтобы получить прививку одобренными мировым сообществом вакцинами от COVID-19. Российские туроператоры с сентября предлагают клиентам прививочной туры в Сербию, стоимость которых варьируется от 300 до 700 долларов.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.