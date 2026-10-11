Диверсанты под видом туристов: ЕС готовит жесткие визовые ограничения для россиян

Паспорт России / © ТСН.ua

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Европейский Союз готовится ужесточить визовые правила для граждан России на фоне беспокойства из-за возможных диверсий, поджогов и других форм гибридных атак.

Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей ЕС.

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Еврокомиссия планирует представить новые предложения в начале следующего года. Более жестким подходом к выдаче виз россиянам выступают, в частности, Польша, Швеция и Эстония.

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Отдельное внимание предлагают уделить бывшим российским военным, участвовавшим в войне против Украины.

Почему в ЕС хотят ужесточить правила

За прошлый год гражданам России выдали около 478 тысяч туристических виз в Шенгенскую зону. Значительная часть из них была многократной, что позволяло неоднократно въезжать в ЕС без подачи новых документов каждый раз.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил, что такая система может создавать уязвимости для Европы на фоне опасений по поводу диверсий, поджогов и других гибридных операций, которые связывают с Москвой.

"Думаю, всем очевидно, что в нашей системе есть уязвимости, которыми могут воспользоваться наши враги", - сказал он.

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По словам Стреммера, в Стокгольме хотели бы увидеть новые предложения Еврокомиссии даже раньше, чем в январе.

Эстония предлагает отдельные ограничения для бывших военных РФ

Эстония, в свою очередь, выступает за полный запрет на въезд в ЕС для бывших военнослужащих российской армии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что таких бывших комбатантов может быть около 650 тысяч. По его словам, ограничения предлагают вводить индивидуально, однако для безопасности ЕС требуется более широкий общий подход.

Цахкна выразил опасение, что часть бывших российских военных может прибыть в Европу при поддержке российских спецслужб и быть вовлечена в организованную преступность или диверсии.

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В Еврокомиссии призывают выдавать меньше виз

Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер заявил, что после начального падения количество туристических виз для россиян перестало сокращаться.

"Мы призываем государства-члены ЕС лучше выполнять свою работу и выдавать меньше виз российским гражданам", - сказал он.

В июне министры девяти стран ЕС, а также Исландии и Норвегии уже обратились в Еврокомиссию с требованием выработать более единый и скоординированный подход к выдаче виз гражданам России.

По их мнению, разные правила в отдельных странах могут ослаблять общее давление на Россию и создавать риски для Шенгенской зоны.

В Европе предупреждают о российских диверсиях

Ранее The Telegraph со ссылкой на западные разведывательные источники сообщал о новой волне диверсий против европейских оборонных предприятий, связывающих с Россией.

По оценкам разведки, российские спецслужбы все чаще могут не направлять собственных агентов непосредственно в страны ЕС, а использовать местных посредников и представителей криминальной среды для организации поджогов, взрывов и других актов саботажа.

Связь с исполнителями, как утверждается, может происходить через мессенджеры, в частности, Telegram, а оплата — в криптовалюте. При этом сами исполнители могут даже не знать, что фактически действуют в интересах российских спецслужб.

Среди попавших в поле зрения правоохранителей и спецслужб инцидентов — поджог здания Milrem Robotics в Эстонии, а также взрывы и пожары на оборонных предприятиях в Болгарии и Италии. Прямая причастность России к каждому из этих случаев официально не установлена.

По оценкам западной разведки, Москва таким образом может проверять границы реакции стран НАТО, стараясь избегать действий, которые могли бы быть расценены как прямое вооруженное нападение.

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