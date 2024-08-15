Диверсии на объектах Бундесвера и НАТО: Германия подозревает Россию в причастности

В Немецком парламенте заявили об активизации гибридной войны, которую Россия ведет в Европе.

В Берлине подозревают, что за диверсиями на двух военных объектах в Германии стоят российские спецслужбы.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что два объекта, на которых, вероятно, были осуществлены диверсии, – это база Бундесвера в Кельн-Ване и аэродром НАТО в Гайленкирхене.

По информации немецких военных, ночью кто-то сделал в заборе вокруг базы в Кельне дыру, однако злоумышленников обнаружить не удалось. После этого система оповещения на военной базе зафиксировала "аномальные значения" качества питьевой воды.

Представитель вооруженных сил Германии Ульрих Фонроберт сообщил на пресс-конференции в среду, 14 августа, что "система водоснабжения подверглась атаке", а вода была отравлена. Информации, какие именно вещества обнаружили в воде, пока нет.

Представитель НАТО в Гайленкирхене Донни Деммерс заявил, что охрана аэродрома во вторник вечером предотвратила попытку неизвестного лица проникнуть на военный объект.

"Поскольку мы знаем, что произошло в Кельне, мы проверили наши водные объекты. К ним не имел доступа ни один злоумышленник", — подчеркнул Деммерс.

По словам председателя комитета по обороне нижней палаты немецкого парламента Маркуса Фабера, есть "подозрения в саботаже" еще на одном объекте в Кельне – аэродроме, где базируются правительственные самолеты.

"Последующее расследование покажет, подтвердятся ли мои первоначальные подозрения о том, что за этим стоит Россия", — отметил Фабер.

В то же время глава парламентского комитета Германии по вопросам разведки Константин фон Нотц предупредил об усилении гибридной войны, которую ведет Россия после начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Германия часто становится целью для российских агентов, поскольку является вторым по величине военным и финансовым спонсором Украины после США.

"Кибератаки проходят практически каждый день. Есть очень широкие кампании по дезинформации, которые продвигают идеи антидемократических партий и отдельных лиц в Германии, Европе и США и которые направлены на раскол общества. Также имеют место шпионаж и саботаж", — заявил фон Нотц.

Напомним, правоохранители и контрразведка Бундесвера расследуют возможную диверсию на военных объектах в Германии. Казармы близ города Кёльн закрыли из-за вероятного отравления системы водоснабжения. Военных призывали ни в коем случае не употреблять питьевую воду на территории базы.

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