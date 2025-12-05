- Дата публикации
Диверсии на железной дороге: Польша выдала ордер на аресты двух украинцев
По данным следствия, оба подозреваемых покинули Польшу и уехали в Беларусь. Поиском злоумышленников занимается Варшавское управление полиции.
В Польше Окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест двух подозреваемых в диверсиях на железной дороге, выехавших в Беларусь.
Европейские ордера на арест (EAW) выданы на Евгения Иванова и Александра Кононова. Иванова считают одним из непосредственных исполнителей взрывов на железнодорожных путях в Польше. Ордер на него суд выдал 3 ноября.
Ордер на арест Кононова, подозреваемый в причастности к диверсии, суд выдал 4 ноября. Оба бежали в Беларусь. МИД Беларуси подтвердил пребывание подозреваемых в стране.
Правоохранители раскрыли личные данные подозреваемых. Евгений Иванов родился 13 сентября 1984 года в Эстонии. Александр Кононов родился 7 сентября 1986 в Украине. Оба являются гражданами Украины.
Прокуратура выдвинула обеим мужчинам обвинения в совершении диверсий террористического характера в пользу разведки России, направленных против Республики Польша.
Им инкриминируют преступления по трем статьям: шпионаж в виде актов диверсии в пользу иностранной разведки, создание угрозы крушения в наземном транспорте и незаконное использование взрывчатых веществ. За эти действия им грозит пожизненное заключение.
Напомним, 6 ноября в Польше заявили о повреждении на участке железной дороги Демблин — Варшава.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подозреваемыми в диверсиях на железной дороге двое граждан Украины, которые сотрудничали с российскими спецслужбами и приехали из Беларуси.
19 ноября издание Onet написало, что польские службы установили еще четырех человек, которые помогали двум украинцам в диверсиях на железной дороге.
20 ноября Министерство иностранных дел Польши направило ноту временному поверенному по делам Беларуси с требованием выдать двух украинцев, подозреваемых в причастности к диверсиям. Подозреваемым грозит до 30 лет лишения свободы в Польше по статье 130 Уголовного кодекса Польши.