Диверсии на железной дороге: Польша выдала ордер на аресты двух украинцев

В Польше Окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест двух подозреваемых в диверсиях на железной дороге, выехавших в Беларусь.

Об этом сообщают РАР и tvn24.

Европейские ордера на арест (EAW) выданы на Евгения Иванова и Александра Кононова. Иванова считают одним из непосредственных исполнителей взрывов на железнодорожных путях в Польше. Ордер на него суд выдал 3 ноября.

Ордер на арест Кононова, подозреваемый в причастности к диверсии, суд выдал 4 ноября. Оба бежали в Беларусь. МИД Беларуси подтвердил пребывание подозреваемых в стране.

Правоохранители раскрыли личные данные подозреваемых. Евгений Иванов родился 13 сентября 1984 года в Эстонии. Александр Кононов родился 7 сентября 1986 в Украине. Оба являются гражданами Украины.

Прокуратура выдвинула обеим мужчинам обвинения в совершении диверсий террористического характера в пользу разведки России, направленных против Республики Польша.

Им инкриминируют преступления по трем статьям: шпионаж в виде актов диверсии в пользу иностранной разведки, создание угрозы крушения в наземном транспорте и незаконное использование взрывчатых веществ. За эти действия им грозит пожизненное заключение.

Напомним, 6 ноября в Польше заявили о повреждении на участке железной дороги Демблин — Варшава.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подозреваемыми в диверсиях на железной дороге двое граждан Украины, которые сотрудничали с российскими спецслужбами и приехали из Беларуси.

19 ноября издание Onet написало, что польские службы установили еще четырех человек, которые помогали двум украинцам в диверсиях на железной дороге.

20 ноября Министерство иностранных дел Польши направило ноту временному поверенному по делам Беларуси с требованием выдать двух украинцев, подозреваемых в причастности к диверсиям. Подозреваемым грозит до 30 лет лишения свободы в Польше по статье 130 Уголовного кодекса Польши.