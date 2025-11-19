Диверсии на железной дороге в Польше: правоохранители задержали причастных к взрывам

Полиция в Польше

В Польше задержаны несколько человек по делу о диверсиях на железной дороге, к которым причастны украинцы, сотрудничавшие с российскими спецслужбами.

Об этом на брифинге сообщил представитель министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский, передает информационное агентство PAP.

По его словам, по состоянию на среду, 19 ноября, польские спецслужбы имеют значительно больше информации, и они вышли на след заказчиков диверсий на железной дороге.

«Подтверждаю, что сейчас уже происходят первые задержания. Причастных задерживает ABW (Агентство внутренней безопасности) и полиция. На этом этапе я не могу предоставить больше подробностей», — сказал Добжинский.

Он добавил, что следственные действия продолжаются, а дело носит динамичный и развивающийся характер.

Спикер отметил, что пока не может говорить о конкретном количестве задержанных.

«Эти лица сейчас допрашиваются и устанавливается роль каждого в этом теракте. Задержания продолжаются. Мы не исключаем новых задержаний», — сообщил Добжинский.

Он уточнил, что задержания происходят на территории Польши.

Напомним, в подрыве железной дороги, которая ведет из Польши в Украину, подозревают двух граждан Украины, которые прибыли из Беларуси, а после диверсии снова пересекли польско-белорусскую границу.

Соучастниками преступления польские правоохранители назвали еще четырех украинцев, которые имеют постоянное место жительства в Польше.