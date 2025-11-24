Диверсии на железной дороге в Польше: прокуратура назвала нового подозреваемого украинца

Польская прокуратура сообщила об еще одном подозреваемом в диверсиях на железной дороге / © Associated Press

Польские правоохранители сообщили о доказательствах, свидетельствующих о вероятной причастности еще одного гражданина Украины к актам саботажа на железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Польши 24 ноября.

По данным следствия, речь идет о Владимире Б., который, по утверждениям следствия, оказывал логистическую помощь непосредственным исполнителям диверсий — Александру К. и Евгению И. — во время атак на железнодорожный путь №7 15-16 ноября. Мужчину задержали работники Центрального бюро расследований 20 ноября.

22 ноября прокуратура предъявила Владимиру Б. обвинение в содействии деятельности в пользу российской разведки и помощи исполнителям диверсий. По данным следствия, в сентябре 2025 года Владимир Б. сопровождал Евгения И. в район запланированных атак, что позволило провести разведку местности и определить места установки взрывных устройств и дополнительных элементов на рельсах.

Суд взял Владимира Б. под стражу. Его позиция по поводу выдвинутых обвинений пока не разглашается, а Посольство Украины в Польше комментариев не давало.

Напомним, диверсии на пути в Польше состоялись 15 и 17 ноября. Первый инцидент произошел вблизи населенного пункта Жичин в Мазовецком воеводстве на Люблинском направлении — взрыв повредил рельсы, а неподалеку обнаружили еще одно не сработавшее взрывное устройство. Второй случай был зафиксирован возле города Пулавы, где была повреждена контактная сеть железной дороги.

Польская прокуратура предъявила обвинения в террористической диверсии Александру К. (39 лет) и Евгению И. (41 год). Им инкриминируют шпионаж, действия в пользу иностранных разведывательных служб, создание угрозы транспортной безопасности и использование взрывчатки. Подозреваемым грозит пожизненное заключение. Польша также обратилась в Белоруссию с запросом об их выдаче.