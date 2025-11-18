Диверсии на железной дороге в Польше совершили граждане Украины: Туск сообщил подробности

Дональд Туск / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что к диверсиям на железной дороге причастны граждане Украины.

Об этом он сказал после внеочередного заседания правительственного комитета по вопросам национальной безопасности в связи с диверсиями на железной дороге, пишет onet.pl

В Польше заявили, что граждане Украины причастны к диверсиям

«Мы имеем уверенность, а не предположение, что оба случая были преднамеренными, имели своих исполнителей, а их целью было вызвать катастрофу на железной дороге. Установленными лицами являются двое граждан Украины. Они долгое время сотрудничали с российскими спецслужбами, — сказал премьер-министр.

Также в Польше установили личности подозреваемых.

«Их личности установлены. Один из них — гражданин Украины, осужденный судом во Львове в мае этого года. Осужденный за диверсии на территории Украины, находится в Беларуси. Второй — житель Донбасса. Он также попал в Польшу из Беларуси осенью этого года, непосредственно перед терактами», — подчеркнул Туск.

После диверсий подозреваемые покинули территорию Польши и вернулись в Беларусь. Туск отметил, что польские спецслужбы имеют все данные о подозреваемых и их фото.

Он также сообщил, что диверсии «происходили с определенными интервалами».

Диверсии на железной дороге в Польше

В воскресенье утром машинист поезда сообщил о нарушении в железнодорожной инфраструктуре в районе поселка Жичин, Гарволинский район, вблизи железнодорожной станции «Mika». На место «немедленно были направлены соответствующие службы», в том числе сотрудники полиции, а предварительный осмотр места «выявил повреждение части пути, повлекшее остановку поезда».

Пути были повреждены в результате подрыва.Там правоохранители нашли камеру, а также второе взрывное устройство, которое не взорвалось.

В понедельник прокуратура начала расследование в отношении актов диверсий террористического характера, направленных против железнодорожной инфраструктуры и совершенных в пользу иностранной разведки.

В воскресенье произошел еще один инцидент на железной дороге. Под Пулавами была повреждена контактная сеть. Неизвестно, была ли она оборвана или обрезана. В результате инцидента в поезде были разбиты стекла.