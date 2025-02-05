Диверсии с автомобилями в Германии организовала Россия под прикрытием эко-активистов — Spiegel

В Берлине, Бранденбурге, Баварии и Баден-Вюртемберге было повреждено более 270 автомобилей.

Автомобильный вандализм на территории Германии, в организации которого сначала подозревали радикальных климатических активистов, на самом деле был частью организованной Россией диверсионной кампании.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на результаты расследования.

В Берлине, Бранденбурге, Баварии и Баден-Вюртемберге было повреждено более 270 автомобилей. Диверсанты разбрызгивали строительную пену в выхлопные трубы автомобилей, делая транспортные средства непригодными для использования.

При этом вандалы оклеили автомобили фальшивыми эко-наклейками с изображением лица министра экономики Роберта Хабека и лозунгами типа "будь зеленее!".

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По словам властей, их целью было разжечь общественное возмущение против Партии зеленых Германии накануне национальных выборов 23 февраля.

По данным Spiegel, преступниками были молодые люди из Сербии, Боснии и Герцеговины и Германии. Они не были идеологическими активистами, а наемниками, завербованными российскими оперативниками по ставке 100 евро за машину через программы для обмена сообщениями, таких как Viber.

Диверсантам пообещали возможность заработать несколько тысяч евро и гарантировали юридическую поддержку, если их поймают. Инструкции поступили напрямую от российского контакта.

Следователи обыскали дома подозреваемых, изъяв мобильные телефоны, ноутбуки и банки строительной пены. По данным Spiegel, пока никого не задержали, двое подозреваемых скрылись из страны.

Представители германской разведки предупреждают, что Россия все больше полагается на так называемых агентов низкого уровня для осуществления операций влияния. Это не обученные шпионы, а любители из мелкой криминальной среды, готовые вызвать хаос за скорую выплату.

Напомним, ранее глава оперативного командования немецкой армии Александр Зольфранк предупредил об усилении попыток России нарушить мирную жизнь в Германии.

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