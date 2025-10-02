Диверсия на железной дороге Польши: вагон на путях чуть не вызвал катастрофу

Неизвестный отцепил 20-тонный вагон / © Rzeczpospolita

В ночь со 2 на 3 сентября в 1:32 на железнодорожной линии Катовице-Катовице-Лигота, Польша был обнаружен пустой угольный вагон, отцепленный от поезда, следовавшего из Домбровы-Гурничой в шахту Щигловице. Машинист заметил отсутствие вагона только на конечной станции, когда обнаружил, что концевые сигнальные знаки перенесены на предпоследний вагон. Инцидент вызвал серьезные перебои: четыре пассажирских поезда задержались до 60 минут, а три поезда Koleje Śląskie пришлось перенаправить в объезд. Движение возобновили только в 12:28.

Об этом сообщает портал mojekatowice.pl.

Пустой вагон весом более 20 тонн оставили на путях одного из крупнейших железнодорожных узлов Польши, обслуживающего как грузовые, так и пассажирские поезда. По информации Rzeczpospolita, у инцидента признаки спланированной атаки.

"Это не авария, а человеческое вмешательство. Чудом избежали катастрофы", - рассказал железнодорожник.

Эксперт по безопасности на железных дорогах Петр Сколасинский, эксдиректор отдела безопасности PKP PLK, отметил: "За всю карьеру я не сталкивался с подобным. Это беспрецедентный случай".

Прокуратура Катовиц начала расследование, но деталей не раскрывает. Пресс-секретарь полиции Доминик Михалик заявил: "В интересах следствия мы не предоставляем информацию". Прокурор Мариола Банасинская добавила, что обвинения пока не предъявлены, а расследование находится на ранней стадии. Сообщили ли об инциденте Агентство внутренней безопасности Польши (ABW), которое занимается диверсиями, остается неизвестным.

Напомним, что в Польше задержан агент российской военной разведки. Его подозревают в подготовке терактов в трех странах Евросоюза с использованием начиненных взрывчаткой консервных банок.