Диверсия на железной дороге в Польше: что известно о российском следе и причастности украинцев

Диверсия на железной дороге в Польше / © Associated Press

Недавний взрыв на железной дороге в Польше вызвал международный резонанс. Правоохранители начали расследование в отношении актов диверсий террористического характера, направленных против железнодорожной инфраструктуры и совершенных в пользу иностранной разведки.

Более того, полицейские обнаружили в деле российский след, который ведет в Украину.

ТСН.ua собрал все, что известно о взрывах на железной дороге в Польше.

Подрыв железной дороги в Польше: что известно

В Польше 16 ноября, примерно в 7:39 по местному времени вблизи села Жичин Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства на участке железной дороги было обнаружено значительное повреждение пути, что привело к остановке движения на важном сообщении Варшава-Люблин.

Скрин фото Dyspozytura Trakcji

Машинист поезда по телефону сообщил о повреждении железнодорожной инфраструктуры вблизи станции «Мика».

Речь идет об участке ключевой железнодорожной линии, соединяющей Варшаву с пограничным переходом Дорогуск. По этому маршруту курсируют не только поезда Мазовецкой железной дороги, но и поезда, следующие в Люблин, Хелм и далее в Украину.

Речь может идти об одном из маршрутов, по которым поступает в Украину военная помощь от западных партнеров.

Впоследствии стало известно, что пути были повреждены в результате подрыва.На месте инцидента правоохранители нашли камеру, а также второе взрывное устройство, которое не взорвалось.

Кроме того, вероятно взрыв на путях мог быть инициирован с помощью мобильных телефонов. По данным RMF24, офицеры изъяли SIM-карты польского оператора из изъятых устройств. Используя их, они смогли получить паспортные данные, которые были использованы для приобретения карточек.

Впоследствии, вечером 16 ноября, министр внутренних дел Марцин Кервинский сообщил, что правоохранители зафиксировали два новых случая инцидентов на железной дороге:

повреждение энерготракции на участке около 60 метров;

металлическую скобу на путях, которую уже перерезали поезда, проезжавшие по этому маршруту.

По состоянию на вечер 18 ноября известно, что движение поездов на поврежденном участке временно ограничено. Службы продолжают работать на месте взрыва.

«Акт саботажа» и диверсии

В понедельник 17 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин — это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

«Подрыв железнодорожного пути на маршруте Варшава-Люблин — это беспрецедентный акт саботажа, направленный непосредственно против безопасности польского государства и его гражданского населения», — отметил Туск.

После того как министр внутренних дел Марцин Кервинский побывал на месте инцидента он подтвердил, что на путях действительно сработало самодельное взрывное устройство, а событие имеет все признаки спланированной диверсии.

«Имеем дело с умышленным ударом по инфраструктуре. Наша задача — установить исполнителей и тех, кто за этим стоит», — подчеркнул Кервинский.

Представители власти и правоохранители на месте инцидента / © Дональд Туск/Twitter

Впоследствии премьер Дональд Туск также назвал инцидент диверсией, однако он отметил, что следует дождаться результатов расследования.

«Нет сомнений, что мы имеем дело с актом диверсии. Взрыв, скорее всего, был направлен на подрыв поезда, который движется по маршруту, используемому и для транспортировки вооружения на Украину», — заявлял Туск.

В тот же день прокуратура начала расследование в отношении актов диверсий террористического характера, направленных против железнодорожной инфраструктуры и совершенных в пользу иностранной разведки.

Расследование касается умышленного повреждения объектов транспортной инфраструктуры, которое произошло между 15 и 17 ноября на железнодорожной магистрали №7 (участок Варшава Восточная — Дорогуск). Факт повреждения путей с использованием взрывчатки зафиксирован в двух локациях: возле поселка Мика (уезд Гарволин) и вблизи Голаба (уезд Пулавы).

Производство квалифицируется по статьям Уголовного кодекса Польши, которые предусматривают наказание, включая пожизненное лишение свободы.

Российский след, который ведет в Украину

После внеочередного заседания правительственного комитета по вопросам национальной безопасности в связи с диверсиями на железной дороге 18 ноября премьер-министр Дональд Туск заявил, что к диверсиям на польской железной дороге причастны двое граждан Украины, которые действовали намеренно и сотрудничали с российскими спецслужбами.

«Мы имеем уверенность, а не предположение, что оба случая были преднамеренными, имели своих исполнителей, а их целью было вызвать катастрофу на железной дороге. Установленными лицами являются двое граждан Украины. Они долгое время сотрудничали с российскими спецслужбами, — сказал премьер-министр.

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

По его словам, личности исполнителей установлены: один был ранее судим за диверсии в Украине, другой — житель Донбасса. Оба прибыли из Беларуси, совершили атаки на линию №7 и вернулись туда же.

«Их личности установлены. Один из них — гражданин Украины, осужденный судом во Львове в мае этого года. Осужденный за диверсии на территории Украины, находится в Беларуси. Второй — житель Донбасса. Он также попал в Польшу из Беларуси осенью этого года, непосредственно перед терактами», — подчеркнул Туск.

Как подчеркнул Туск, Польша будет требовать от Беларуси и России задержания и выдачи подозреваемых в диверсии на железной дороге, передает RMF24.

По словам премьера, после подрыва железнодорожных путей в районе города Мика подозреваемые покинули Польшу через польско-белорусский пограничный переход в Тересполе.

В свою очередь представитель министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добжинский заявил, что диверсия или «террористический акт» на железнодорожных путях в Польше был организован «спецслужбами с востока».

«Офицеры делают все возможное, чтобы прояснить это дело от начала до конца. Я не могу сказать, какие именно направления они расследуют. Российские службы очень заинтересованы в том, куда направляются наши офицеры», — подчеркнул он.

Он также отметил, что российские спецслужбы хотят «дестабилизировать польское общество и напугать его».

Что говорят в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил солидарность с дружественной Польшей в связи с инцидентом на железной дороге, который расследуется как возможный саботаж.

Комментируя взрыв на участке Варшава-Люблин в социальных сетях, Сибига предположил, что это может быть очередная гибридная атака России, направленная на проверку реакции.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

Он подчеркнул, что если это подтвердится, ответ должен быть решительным. Дипломат также заверил в готовности Украины оказать помощь в расследовании, если поступит соответствующий запрос от польской стороны.

В то же время в МИД Украины отреагировали на сообщения о причастности украинцев к инциденту в Польше. Там отметили, что источником таких диверсий является Россия.

«Украина решительно осуждает такие диверсии. Обращаем внимание на цинизм умышленной вербовки и использования государством-агрессором лиц с паспортом гражданина Украины для гибридных атак, диверсий и преступлений, направленных на дестабилизацию. Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев. Но мы убеждены, что партнеры Украины прекрасно понимают, что источником таких диверсий является именно РФ», — отметили в ведомстве.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя инцидент в Польше, назвал российское подразделение, которое вероятно могло осуществить диверсию.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко / © из соцсетей

«Подрыв железной дороги в Польше — это тип диверсионной деятельности, за которую в России отвечает в/ч 29155 ГУ ГШ рф. Это диверсионное подразделение российского ГРУ (Главного разведывательного управления — Ред.), отвечающее за осуществление операций за рубежом. Страны НАТО — одна из приоритетных целей», — отметил Коваленко.

Россия уже ведет гибридную войну

Начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил, что серия кибератак и возможных диверсий на территории страны может свидетельствовать о фазе подготовки к войне.

В то же время министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что подрыв железнодорожного пути является частью гибридной войны, которую Москва ведет против НАТО и ЕС. Цель таких диверсий — посеять страх, разъединить союзников и подорвать доверие.

Подполковник ВСУ Максим Жорин также считает, что Россия перешла к новой фазе гибридной агрессии против Европы, нацеленной на срыв помощи Украине.

Он считает, что диверсии на транспортной инфраструктуре, в частности в Польше, являются логичным шагом после «инцидентов с дронами». На этом этапе РФ не готова к открытой атаке, но работает над расколом польского общества и усилением антиукраинских настроений, что вредит общим интересам. Жорин раскритиковал слабую позицию Запада, которая провоцирует такие действия.

Такого же мнения придерживается и военный аналитик Иван Ступак. Он считает, что Россия уже ведет гибридную войну против Европы нестандартными, асимметричными методами.

Он подчеркнул, что для РФ нынешняя деятельность в регионе — это уже форма войны, которая, согласно концепции советского теоретика Георгия Иссерсона (которую цитирует начальник генштаба РФ Валерий Герасимов), начинается без объявления. Ступак также обратил внимание на слова министра обороны Германии о «последнем мирном лете», предостерегая, что Россия что-то готовит.

«Это просто фигура языка — трудно сказать, но точно, что Россия что-то готовит», — отметил Ступак.

