Диверсию на "Северных потоках" могла организовать "проукраинская группа" – NYT

К диверсии на "Северных потоках" может быть причастна "проукраинская группа". Официальный Киев мог не знать о том, что планируется подобное.

Об этом пишет американское издание New York Times со ссылкой на анонимных чиновников, имеющих данные разведки США.

Анонимные чиновники заявили, что у них нет информации о том, что президент Зеленский или кто-нибудь из украинских спецслужб мог знать о взрывах на "Северных потоках".

Диверсантами могли быть оппоненты диктатора Путина, настроенные проукраински. Среди исполнителей диверсии есть либо граждане России, либо Украины.

Журналисты также заявляют, что взрыв могли организовать "опытные водолазы, не связанные с военными или разведывательными службами. Не исключено, что в прошлом они проходили специальную государственную подготовку".

"Американские официальные лица заявили, что новые отчеты разведки усилили их оптимизм по поводу того, что американские шпионские агентства и их партнеры в Европе смогут найти больше информации, которая позволит им прийти к твердому выводу о виновных. Неизвестно, сколько времени займет этот процесс. Американские чиновники недавно. обсудили разведывательные данные со своими европейскими коллегами, взявшими на себя инициативу в расследовании нападения", — говорится в сообщении.

Напомним, разгерметизация нитей "Северного потока-1" и "Северного потока-2" в Балтийском море у острова Борнгольм произошла 26 сентября 2022 года.

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