- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 1900
- Время на прочтение
- 2 мин
Дизельное соглашение Трампа с Путиным: одна из стран отказалась от российского топлива
В правительстве Австралии заявили, что не собираются покупать топливо у РФ, чтобы не делать выгоды Путину.
Австралия официально подтвердила, что не будет покупать российское топливо, несмотря на новое дизельное соглашение президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает South China Morning Post.
«Нам не нужно и мы не хотим видеть российское топливо в Австралии. Мы не хотим, чтобы Владимир Путин извлекал выгоду от этого кризиса», — подчеркнул министр климата и энергетики Крис Бовен, добавив, что Россия не должна быть вознаграждена за ее незаконное вторжение в Украину.
Что предшествовало
Президент США Дональд Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и другие рынки.
«Я только что провел чрезвычайно успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых была достигнута договоренность о том, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 000 тонн — в течение ноября, и 1 000 сразу после этого», — написал Трамп в Social.
Одновременно стало известно, что Минфин США выдал временную лицензию (до 7 апреля 2027 года), разрешающую поставки российского дизельного топлива на рынок.
Из-за повреждений российских НПЗ в результате многочисленных украинских ударов этим летом и осенью Россия вводила запрет на экспорт дизельного топлива — последний раз был продлен на месяц 30 сентября.
Ранее Дональд Трамп пытался возложить ответственность за резкий рост цен на топливо на Киев и его удары по российским НПЗ.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разрешение России продавать дизельное топливо — это инвестиция в войну.