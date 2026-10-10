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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Дизельное соглашение Трампа с Путиным: одна из стран отказалась от российского топлива

В правительстве Австралии заявили, что не собираются покупать топливо у РФ, чтобы не делать выгоды Путину.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Крис Бовен

Крис Бовен / © Associated Press

Австралия официально подтвердила, что не будет покупать российское топливо, несмотря на новое дизельное соглашение президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает South China Morning Post.

«Нам не нужно и мы не хотим видеть российское топливо в Австралии. Мы не хотим, чтобы Владимир Путин извлекал выгоду от этого кризиса», — подчеркнул министр климата и энергетики Крис Бовен, добавив, что Россия не должна быть вознаграждена за ее незаконное вторжение в Украину.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп объявил, что договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и другие рынки.

«Я только что провел чрезвычайно успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых была достигнута договоренность о том, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 000 тонн — в течение ноября, и 1 000 сразу после этого», — написал Трамп в Social.

Одновременно стало известно, что Минфин США выдал временную лицензию (до 7 апреля 2027 года), разрешающую поставки российского дизельного топлива на рынок.

Из-за повреждений российских НПЗ в результате многочисленных украинских ударов этим летом и осенью Россия вводила запрет на экспорт дизельного топлива — последний раз был продлен на месяц 30 сентября.

Ранее Дональд Трамп пытался возложить ответственность за резкий рост цен на топливо на Киев и его удары по российским НПЗ.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разрешение России продавать дизельное топливо — это инвестиция в войну.

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