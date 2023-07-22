Для чего Россия перебросила "вагнеровцев" в Беларусь: Наев дал четкий ответ

За последнюю неделю украинские военные разрушили пять участков дорог, ведущих к государственной границе с Беларусью и прочее.

Российские наемники ЧПК "Вагнер" находятся в Беларуси с целью психологического давления на население Украины.

Об этом рассказал командующий Объединенными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram-канал.

"Нас не нужно пугать, потому что мы знаем, чем нужно заниматься и делаем все для того, чтобы вражеские разведывательные диверсионные силы не смогли успешно действовать на территории Украины, в частности, на Киевском направлении в Чернобыльской зоне. Вместе победим!", — говорится в его сообщении.

По его словам, за последнюю неделю украинские военные:

разрушили пять участков дорог, ведущих к государственной границе с Беларусью;

образовали более 60 лесных завалов, которые заминированы;

заложили более 2,5 тысяч противотанковых мин;

"Вагнеровцы" в Беларуси: есть ли угроза нападения

Напомним, в ГУР отметили, что наемники ЧПК "Вагнера " продолжают прибывать в соседнюю Белоруссию, там они могут устраивать провокации. Как считает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, что провокации — это одна из их задач пребывания там: постоянно нервничать своих соседей, членов ЕС и НАТО. В частности, отвлекать на северную границу украинские силы и средства.

В ГНСУ рассказали, что по состоянию на 22 июля в Беларуси находятся около 5 тысяч "вагнеровцев", а ситуация по линии границы остается полностью контролируемой пограничными. Пограничники подчеркнули, что такое количество наемников ППК "Вагнер" угрозы не представляет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Вагнеровцы" начали обучение в Беларуси! Пригожин выступил с заявлением.

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