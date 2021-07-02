Для лучшей защиты: немецкие ученые советуют смешивать AstraZeneca с другими COVID-вакцинами

Сочетать препараты советуют "независимо от возраста".

Комитет по вакцинации Германии рекомендовал всем, кто получил первую дозу COVID-вакцины от AstraZeneca, перейти на инъекции препаратами от Pfizer или Moderna для лучшей защиты от коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно исследованию немецких ученых, иммунный ответ "однозначно лучше", когда после прививки пациент выбирает для второй дозы мРНК-вакцину вместо повторного укола AstraZeneca.

Сочетать препараты советуют "независимо от возраста" и с минимальным перерывом в четыре недели между двумя инъекциями.

Напомним, что векторные вакцины, в частности AstraZeneca и Johnson & Johnson, используют не сам вирусный антиген, а генетическую инструкцию, чтобы клетка сама синтезировала его и вызывала иммунную реакцию.

У мРНК-вакцин же главным компонентом является молекула матричной РНК, в которой записана информация о возбудителе COVID-19. Попадая в организм, фрагмент генетического кода коронавируса "встречается" с вирусом, после чего формируется иммунитет.

Заметим, что канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса Moderna, хотя в первый раз политик привилась шведско-британским препаратом AstraZeneca.

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