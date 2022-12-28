"Для нас это немыслимо, для Москвы – да": в Италии высказались, почему РФ может прибегнуть к ядерному удару

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто считает, что Россия может прибегнуть к ядерному удару в случае угрозы поражения. Мол, такая опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

"Применение тактической ядерной энергетики планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы — да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение", — подчеркнул глава министерства.

Крозетто заверил, что Рим будет в дальнейшем оказывать военную помощь Украине. Он подчеркнул, что Киев просит помощи в защите от воздушных атак на гражданские объекты. По его словам, "если это возможно, мы безусловно поможем им защитить себя".

"Вы не найдете ракеты в супермаркете, как баночку "Нутеллы", это сложные системы, для которых нужно длительное время производства. Вы не можете сказать: хорошо, завтра я пойду и куплю сотню ракет. Их нет. Поэтому, если мы даем Украине системы ПВО, мы должны взять их из своих запасов, и мы должны сделать это, не лишая защиты себя и с уверенностью в качестве", — добавил министр обороны Италии.

Напомним, итальянская премьер-министр Джорджия Мелони призвала граждан ежедневно на час выключать источники энергии в знак солидарности с украинцами. Она также пообещала поставлять оружие Украине.

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