"Для освобождения всех оккупированных территорий": в Пентагоне подтвердили передачу Украине дальнобойных ракет GLSDB

По информации иностранных СМИ, эти боеприпасы будут иметь такое же влияние на ход боевых действий, как ранее HIMARS.

В Минобороны США подтвердили, что передадут Украине в новом пакете военной помощи дальнобойные ракеты GLSDB для "освобождения своих территорий".

Об этом сообщает на брифинге пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Мы передаем GLSDB, которые позволят Украине отвоевывать свои территории", – отметил бригадный генерал.

На уточняющий вопрос журналистов, предусматривает ли передача дальнобойных ракет GLSDB использование их для ударов по военным объектам в Крыму, он ответил: "Украина самостоятельно должна решать какие операции проводить для освобождения своих территорий от оккупантов".

Дальнобойные GLSDB: что известно о ракетах

Ракеты GLSDB могут поражать цели на 150 километров, разработанные американской компанией Boeing и шведской Saab. Это почти вдвое превышает GMLRS для HIMARS. По информации иностранных СМИ, эти боеприпасы будут иметь такое же влияние на ход боевых действий, как ранее HIMARS.

Отмечается, что GLSDB можно стрелять из таких установок, как система HIMARS, которую США уже поставили Украине. Ракета имеет передовые системы отслеживания, чтобы сделать ее более точной.

Боеприпасы оснащены разлагающимися в воздухе крыльями и ракетным двигателем, обеспечивающим дополнительную дальность полета. Это позволяет точно нацеливать ракету, если она будет запущена из самолета, не подвергая пилота риска. GLSDB использует инерциальную систему наводки и наводки с помощью GPS.

Напомним, по мнению военного обозревателя и ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, американские ракеты GLSDB производства компаний Boeing и Saab Group с дальностью поражения 150 км, которые будут переданы Украине в этом пакете военной помощи США, могут если не сорвать, то значительно притормозить наступление. русских войск, который готовит Кремль.

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