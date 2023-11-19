Для освобождения заложников ХАМАС осталось согласовать "несколько деталей" — Катар

В Белом доме заявили, что "настойчиво" работают над соглашением.

Соглашение об освобождении заложников, похищенных боевиками ХАМАСа во время атаки на Израиль теперь зависит только от "незначительных" практических вопросов.

Об этом заявил премьер-министр Катара в воскресенье в Дохе в присутствии верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепом Борреллем, пишет Рolitico.

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани назвал проблемы, с которыми сталкивается соглашение, "практичными и материально-техническими".

Он прокомментировал ситуацию после того, как Белый дом возразил на достижение соглашения об освобождении 50 заложников в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях со стороны Израиля. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также опроверг достижение соглашения.

В переговорах по заключению соглашения "иногда в течение последних нескольких недель происходили взлеты и падения".

Теперь я уверен, что мы достаточно близки к достижению соглашения, которое сможет безопасно вернуть людей домой", — добавил премьер-министр Катару.

Что говорят в США об освобождении заложников ХАМАСа

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что Вашингтон "упорно работает" над достижением соглашения между Израилем и ХАМАС.

"Мы еще не достигли соглашения, но мы продолжаем упорно работать над ним", — написала в социальных сетях пресс-секретарь Совета национальной безопасности Адриен Уотсон.

"Мы ближе, чем были, к достижению окончательного соглашения", — сказал заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер.

Между тем Нетаньяху неоднократно заявлял, что не согласится на прекращение огня, пока не будут освобождены все заложники.

Катар, где расположен политический офис ХАМАСа и пожертвовал миллионы долларов финансовой помощи Газе, был привлечен к посредничеству, что привело к освобождению четырех заложников в октябре.

"Я очень ценю конструктивную роль, которую Катар играет… в укреплении мира и стабильности", — сказал Боррель на пресс-конференции в комментарии по поводу "ключевого посредника" переговоров — Катара.

Напомним, ТСН.ua сообщал ранее, что лидеры террористической группировки ХАМАС ведут роскошную жизнь и не отказывают себе в лимузинах, виллах и частных самолетах. Главари боевиков несколько десятилетий контролируют все финансовые потоки Газы.

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