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Для передачи Украине современных истребителей F-16 требуется отдельное решение — Столтенберг

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Для передачи Украине современных истребителей F-16 требуется отдельное решение — Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

В НАТО подчеркнули, что партнеры "на шаг ближе к тому", чтобы передать Украине F-16.

Несмотря на то, что украинские пилоты должны скоро начать обучение на современных истребителях F-16, в НАТО объяснили, что для их передачи Украине необходимо еще отдельное решение.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО ЕНС Столтенберг на пресс-конференции, передает норвежское издание Dagsavisen.

"У него спросили, целесообразно ли Украине предоставлять современные истребители НАТО, на что Столтенберг ответил: " Вполне возможно. Даем согласие на начало подготовки пилотов. Но перед поставкой современных истребителей нужно отдельное решение", — сказал Столтенберг, добавив, что партнеры " на шаг ближе к тому, чтобы передать такой тип оружия".

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на современных истребителях F-16 началось как можно скорее.

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Дата публикации
Просмотры
304
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