Для полицейских в Москве покупают бронированные иконы с молитвами

Для нужд московской полиции решили закупить бронепанели с иконами и молитвами.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на запрос хозяйственного управления МВД по Москве на официальном сайте государственных закупок.

В общей сложности для московских полицейских приобретут по 37 бронепанелей с изображениями Георгия Победоносца, Архангела Михаила и Казанской иконы Божией Матери – с соответствующей молитвой на каждой из них.

Иконы и текст молитвы должны быть напечатаны на зеленой подкладке с коричневой рамкой и упакованы в индивидуальную картонную коробку с прозрачной крышкой из пластика. Размер каждой бронепанели – 16 на 12 сантиметров с толщиной в семь миллиметров.

Согласно запросу, бронированные иконы должны обеспечивать защиту от пуль, выдерживать мороз, жару и дождь.

Закупка завершится 1 марта 2023 года.

Напомним, поздравление российских захватчиков с праздником "дня защитника отечества" президент РФ Владимир Путин начал почему-то с упоминания о самой известной христианской молитве "Отче наш".

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