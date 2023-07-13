Для повышения обороноспособности: Швеция будет изучать войну России против Украины

В частности, будут анализировать подготовку украинских солдат и работу западной техники.

Швеция будет изучать опыт и уроки полномасштабного вторжения России в Украину для усиления собственной обороноспособности. В четверг, 13 июля, правительство поручило выполнение этой задачи трем ведомствам.

Об этом идет речь на официальном портале правительства.

"Важно, чтобы мы систематически извлекали уроки по войне в Украине, чтобы укреплять собственную тотальную оборону", – сказал министр обороны Пол Йонсон.

Основное внимание должны уделить:

обучению украинских бойцов;

тактическому, стратегическому, оперативному опыту;

вопросам логистики и снабжения;

показателям шведской и западной техники в поле боя;

способности граждан к сопротивлению;

лидерским качествам руководителей.

Напомним, 29 июня 2023 года Финляндию и Швецию официально пригласили стать членами Североатлантического альянса. Лидеры считают, что вступление стран будет гарантировать им защиту, сделает НАТО сильнее, а евроатлантический регион станет более безопасным.

Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30. Решения не приняли Турция и Венгрия.

Однако после саммита НАТО в Вильнюсе ситуация изменилась. Генсек Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Эрдоган согласился разблокировать вступление Швеции в НАТО.

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