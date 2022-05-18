"Для Путина это - капитуляция": Климкин о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

"Для Путина это - капитуляция": Климкин о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что из-за вступления двух стран в НАТО Путин проигрывает на двух фронтах.

По его мнению, попытки Путина сделать НАТО слабее получили обратный эффект.

Об этом он сказал в своем телеграмм-канале.

"Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Для Путина это капитуляция. Он может сколько угодно говорить, что не имеет проблем с их присоединением, но он сам противоречит. Еще несколько месяцев назад Россия требовала вернуться к ситуации до 1997 года, то есть до вступления в НАТО новых членов.

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Путин хотел сделать НАТО слабее, а сделал сильнее. На Балтике и в Арктике у Альянса теперь будут гораздо лучшие позиции. Более того, Турция, пытающаяся выдвигать условия для вступления новых членов в результате торга, вероятно получит новейшие американские самолеты F-35, которые ей не давали из-за покупки российских систем ПВО. То есть Турция тоже станет сильнее. Путин проиграл на обоих флангах – северном и южном. И "спасти лицо" разговоры о согласии на вступление Финляндии и Швеции здесь никак не получится, — написал Климкин.

Напомним, что Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф и его финский коллега Клаус Корхонен подали заявки на членство в альянсе, которые подписали министры иностранных дел.

Павел Климкин: вступление Швеции и Финляндии в НАТО – удар под дых для Путина

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