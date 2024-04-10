Для развертывания бригады Бундесвера: Германия планирует отправить 35 танков Leopard 2 в Литву – Die Welt

Бригада в Литве должна быть окончательно сформирована в 2025 году.

В Германии намерены заказать дополнительное производство танков для развертывания бригады Бундесвера в Литве.

Об этом сообщило издание Die Welt.

Министерство обороны Германии проинформировало бюджетный комитет Бундестага о необходимости заказа 35 дополнительных основных боевых танков Leopard 2 с новейшим вариантом вооружения A8. До этого времени было заказано только 18, чтобы компенсировать соответствующие поставки Украине.

Как сообщает Welt, в самом министерстве не стали комментировать это и сослались на конфиденциальность оборонных соглашений.

"Если боевые танки действительно будут заказаны для бригады в Литве сейчас, это будет правильным шагом, хотя и запоздалым с точки зрения сроков", — сказал в комментарии член бюджетного комитета Инго Гедехенс.

Срок поставки Leopard 2 составляет около двух лет. Бригада в Литве должна быть окончательно сформирована в 2025 году, а достичь состояния полной боеспособности к 2027 году. Она стремится укрепить оборону восточного фланга НАТО от возможных российских атак.

Напомним, реальная сумма военной помощи Германии для Украины оказалась гораздо меньше, чем утверждают в Берлине. Это гораздо меньше, чем 28 млрд евро, о которых говорили в Германии.

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