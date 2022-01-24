Для разжигания антиукраинских настроений в Польше использовали старый мем с картой раздела Украины: фото

Эксперты называют появление на одном из самых популярных польских форумов сообщений антиукраинского содержания проявлением российской информационной войны.

На популярном польском сайте Wykop в последние дни появились десятки постов с хештегом #ukraina, в которых высмеивают украинских рабочих в Польше, называют Украину "искусственной страной без истории" и публикуют старую карту, которой в свое время польские телевизионщики иллюстрировали провокационные заявления одиозного российского политика Владимира Жириновского.

Об этом сообщили на сайте польского телеканала tvn24.

Как отметили опрошенные изданием эксперты, на популярном польском Интернет-форуме с 18 по 20 января было опубликовано более 180 постов с хештегом #ukraina, которые были фальшивыми и явно антиукраинскими.

В частности, здесь появились следующие сообщения об Украине: “Для тебя искусственная страна без истории. Для меня тоже”; "Когда ты наконец не знаешь, поляк ты или россиянин, то выбираешь худшие качества из обоих и создаешь свою независимую страну". Есть также упоминания об украинцах, работающих в Польше, например, описание "типичного" дня украинского работника содержит следующие пункты: "6:00 — 18:00 работать на поляка за 5,50 в час" и "21:30 — 23: 00 выпивать самую дешевую водку с 6 украинцами в номере".

Кроме того, под этим хештегом была опубликована карта потенциального разделения значительной части Украины между Польшей и Россией.

wykop.pl

Как выяснили аналитики, эта карта не нова, а несколько измененная версия карты, созданной в 2015 году Telewizja Polska. Польские телевизионщики иллюстрировали заявление депутата российской думы Владимира Жириновского, который предложил разделить часть Украины между Польшей и Россией.

Позже эту же карту использовало в своей дезинформации российское телевидение, предполагавшее, что это была официальная карта раздела Украины, подготовленная поляками и представленная на общественном телевидении.

По мнению аспиранта Ягеллонского университета, основателя Центра исследований современной среды безопасности Михала Марека, специализирующегося на российской и антиукраинской дезинформации, такие публикации являются проявлением российской информационной войны с целью стимулировать неприязнь к украинцам у поляков.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал ряд указов, которым предусматривается упрощение трудоустройства иностранных граждан, в частности украинцев.

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