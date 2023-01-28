Для российского оружия используют изготовленные в Нидерландах микрочипы: как они попадают в РФ - расследование

Расследователи установили, что существует схема, по которой группа китайских компаний получает нидерландские чипы и экспортирует их в Россию.

Несмотря на введенные санкции, запрещающие поставлять в Россию высокотехнологичные комплектующие, которые могут применяться для изготовления оружия, микрочипы, производимые в Нидерландах, попадают не менее трех российских оборонных предприятий.

Это установили расследователи программы Nieuwsuur нидерландской государственной телерадиокомпании NOS.

В расследовании было установлено, что с начала полномасштабного вторжения в Украину до декабря 2022 года в Россию были ввезены миллионы микрочипов нидерландского производства.

Несмотря на жесткие санкции, за последние месяцы не наблюдается снижения экспорта.

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Для поставки в Россию высокотехнологичных компонентов, необходимых для изготовления оружия, используют схему, по которой группа китайских компаний получает чипы из Нидерландов и экспортирует их в РФ. Одна из таких компаний уже входит в санкционный список США из-за поставок для российского оборонного комплекса.

По информации журналистов, несколько сотен поставок осуществлено трем российским компаниям, связанным с оборонными предприятиями.

Известно, что в Нидерландах действуют ведущие компании в секторах полупроводников и микросхем, включая NXP и ASML. В расследовании утверждается, что микрочипы NXP были недавно найдены на поле боя в Украине.

Напомним, в конце декабря 2022 года Минфин США ввел санкции в отношении 10 российских компаний, работающих на военную промышленность страны-агрессорки. Среди них предприятия занимающиеся разработкой и производством систем управления стрельбой крылатыми и баллистическими ракетами.

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