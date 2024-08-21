Для сдерживания Китая: Байден утвердил секретную ядерную стратегию США — NYT

В Белом доме официально не объявлялось, что президент одобрил новую стратегию.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил новый засекреченный ядерный стратегический план США, переориентирующий стратегию сдерживания на быстрое увеличение ядерного арсенала Китая.

Об этом пишет издание The New York Times.

По прогнозам Минобороны США в течение десяти лет резервы КНР в сфере ядерного оружия будут конкурировать по размеру и разнообразию с американскими и российскими запасами.

В Белом доме официально не объявляли, что президент одобрил пересмотренную стратегию под названием "Управление по использованию ядерного оружия", которая также имеет целью подготовить Соединенные Штаты к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Данный документ настолько засекречен, что не имеет никаких электронных копий и хранится только в нескольких бумажных экземплярах у ограниченного круга представителей американского руководства. Но в недавних выступлениях двое чиновников намекнули на возможное изменение стратегии США по ядерному потенциалу Китая.

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Байден недавно издал обновленное руководство по применению ядерного оружия, которое учитывает наличие нескольких ядерных противников", — заявил работавший в Пентагоне ядерный стратег из Массачусетского технологического института.

Он утверждает, что "установки по вооружениям объясняют" значительное увеличение размера и разнообразия ядерного арсенала Китая.

В июне старший директор по контролю над вооружениями и нераспространением Совета национальной безопасности Пранай Вадди также ссылался на этот документ, в котором впервые подробно проанализировано, готовы ли Соединенные Штаты реагировать на одновременно или последовательно вспыхивающие ядерные кризисы с применением комбинации ядерного и неядерного оружия.

Новая стратегия, по словам Вадди, подчеркивает "необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдепе США прокомментировали очередное заявление РФ об использовании ядерного оружия.

Кроме того, мы также информировали, что в РФ запустили новый фейк об Украине и ядерном оружии.

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