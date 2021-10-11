Для создания "Спутника V" шпионы Кремля похитили формулу AstraZeneca — СМИ

Представитель Службы безопасности Великобритании отметил, что у них есть доказательства присвоения важных данных.

Один из шпионов российского президента Владимира Путина украл формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca у Великобритании. Данные использовали для создания собственного препарата.

Об этом заявил представитель Службы безопасности Великобритании, сообщает The Sun.

"Российский "Спутник" использует технологию, аналогичную разработанной в Оксфорде вакцине", — отметил он.

В свою очередь министр внутренних дел Великобритании Дэмиан Хиндс сказал, что в мире существует государственная деятельность, направленная на промышленный и экономический шпионаж.

Напомним:

Великобритания, Соединенные Штаты Америки и Канада обвинили Россию в попытке похитить информацию у исследователей, разрабатывающих вакцину от коронавируса. Разведчики считают, что РФ намеревалась похитить интеллектуальную собственность, а не подорвать исследования.

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