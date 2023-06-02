"Для танго нужны двое": Байден стремится привлечь Россию к "столу ядерных переговоров"

США надеются возобновить соглашение и договориться о следующем по истечении срока его действия в 2026 году. Пока эти попытки были отклонены.

Администрация Джо Байдена стремится привлечь Россию к переговорному столу для обсуждения контроля над ядерным оружием после того, как Владимир Путин приостановил участие России в соглашении в начале этого года.

Об этом пишет CNN.

В пятницу, 2 июня, США объединят важную речь советника по национальной безопасности Джейка Салливана с шагом по сокрытию информации от России, которое было бы передано в рамках ключевого соглашения о контроле над ядерными вооружениями между двумя странами.

"Мы надеемся, что в целом такая коммуникация, которую мы ведем через эту речь, контрмеры и любые потенциальные двусторонние дальнейшие действия, приведут к обсуждению", — сказал журналистам высокопоставленный чиновник администрации и добавил: "Конечно, для танго нужны двое".

Чиновник сказал, что администрация Байдена готова вести переговоры с Россией без предварительных условий.

Контрмеры, вводимые США 2 июня, включают: отказ США от сообщений в соответствии с договором, таких как местонахождение ракет и пусковых установок, включенных в договор, и некоторых повседневных сообщений о движении ядерных сил США.

Государственный департамент в четверг, 1 июня, выразил готовность США упразднить предпринятые действия, если Россия вернется к выполнению условий договора.

Усилия администрации Байдена сосредоточиться на нераспространении ядерного оружия происходят в момент, когда некоторые законодатели-республиканцы призвали администрацию оценить текущие и запланированные ядерные силы США. Соединенные Штаты не делали никаких заявлений об изменении размера своих ядерных сил.

Напомним, в феврале Путин объявил, что он приостановит участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Речь идет об ограничении ядерных вооружений.

Об этом он заявил 21 февраля в послании к Федеральному собранию РФ.

Договор ограничивает количество развернутого межконтинентального ядерного оружия, которое может иметь как США, так и Россия. Последний раз был продлен в начале 2021 года на пять лет, то есть двум сторонам вскоре придется начать переговоры по другому соглашению о контроле над вооружениями.

Согласно ключевому договору о контроле над ядерными вооружениями, Соединенным Штатам и России разрешено проводить инспекции вооружений друг друга, хотя инспекции были прекращены с 2020 года из-за пандемии Covid-19.

Но только через несколько часов после того, как Путин объявил о своем решении в своей речи, министерство иностранных дел России заявило, что решение о приостановлении участия в договоре можно изменить.

Однако с того времени Путин заявил, что планирует разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, с территории которого он совершил часть своего вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Москва завершит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси до конца июля, заявил Путин на прошлой неделе государственному телеканалу "Россия 1".

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