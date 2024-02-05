"Для терактов в Воронеже": в Грузии задержали груз со взрывчаткой, которую якобы везли из Одессы в РФ

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что задержала груз с шести взрывными устройствами, часть из которых якобы везли из Одессы в Воронеж "для совершения терактов".

Об этом говорится в заявлении грузинской спецслужбы.

По данным спецслужб Грузии, взрывчатку вроде бы привезли из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию 19 января 2024 года на автомобиле, принадлежащем гражданину Украины.

"Процесс дальнейшего перемещения посылки контролировался сотрудниками контртеррористического центра. Основной целью указанных следственных действий было установление заказчиков и дополнительных лиц, которые могли быть причастны к перевозке указанного груза, а также определение маршрута перемещения взрывных устройств и целей их конечного использования", — говорится в сообщении.

Как утверждает спецслужба Грузии, позже заказчик изменил решение: один контейнер с тремя взрывными устройствами попытаться вывезти в Воронеж через КПП "Дарьял", а второй контейнер – с тремя взрывчатками – оставить в Тбилиси.

"Во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства было установлено одинаковое количество электронных таймеров срабатывания, в которых уже было запрограммировано время срабатывания", — заявили спецслужбы.

По данным Службы госбезопасности Грузии, к ввозу взрывчатки причастны семь грузинов, три украинца и два армяна. Организовал все якобы гражданин Украины, кандидат в местные депутаты Одесской области в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, родом из города Батуми.

Шарашидзе, по заявлению грузинской спецслужбы, активно следил за перемещением взрывных устройств, а вот вышеупомянутые люди, вероятно, не знали о взрывчатке и капсулах-детонаторах, установленных в аккумуляторах автомобиля.

В Грузии говорят, что общий вес взрывчатки составляет 14 кг. В контейнерах была взрывчатка С-4 военного производства с детонаторами. Все шесть устройств были изготовлены специалистом высокого уровня и рассчитаны на широкий спектр разрушений.

Как заявила грузинская спецслужба, детали этого дела "дают основания подозревать", что грузинскую территорию и грузинских граждан привлекли ко всему этому процессу, чтобы обвинить Грузию в террористических актах, которые якобы могли быть совершены этой взрывчаткой.

Украина пока не комментировала эту ситуацию.

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