"Для туристов и обычных граждан открыт": в Беларуси прокомментировали закрытие границы с Украиной

"Для туристов и обычных граждан открыт": в Беларуси прокомментировали закрытие границы с Украиной

Также нет препятствий и для бизнеса.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей, комментируя заявление Александра Лукашенко о закрытии границы с Украиной, заявил, что для бизнеса, туризма и перемещения граждан препятствий нет.

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Об этом он сказал в интервью одному из российских телеканалов, пишет "БЕЛТА".

"Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место быть в последние дни, я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас пристальнее смотреть на охрану наших границ. Поэтому закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан", — заявил Макей.

Он объяснил, что на самом деле речь идет о "противодействии организованной преступности".

"Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, — здесь мы будем принимать самые жесткие меры", — подчеркнул глава белорусского МИД.

Напомним, 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Он заявил, что, мол, из Украины в Беларусь "поступает огромное количество оружия".

23 мая в Беларуси принудительно посадили гражданский рейс Ryanair, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Официальной причиной посадки самолета в Минске назвали угрозу минировании самолета. После этого инцидента Украина и Евросоюз закрыли небо для белорусских самолетов.

В Беларуси уже почти год продолжаются массовые протесты после того, как многолетний глава Лукашенко сфальсифицировал результаты выборов. Из-за смертей и репрессий протестующих страны Запада и Украины ввели против режима Лукашенко санкции.

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