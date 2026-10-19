Для украинцев в США на этой неделе истечет срок действия гарантий депортации: позволят ли им остаться

США / © Unsplash

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Граждане Украины и Судана, которые находятся в США по программе временного защищенного статуса (TPS), пока смогут и дальше жить и работать в стране. Их защита от депортации должна была завершиться на этой неделе, однако Министерство внутренней безопасности США заявило, что соответствующие решения по обеим странам объявят позже.

Об этом сообщает CNN.

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В Министерстве внутренней безопасности США пояснили, что объявление временного защищенного статуса для граждан Украины и Судана будет сделано «в соответствующее время». До этого момента украинцы и суданцы, на которых распространяется программа, будут сохранять защиту от депортации.

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Срок действия соответствующих гарантий для обеих стран должен был завершиться в понедельник, 19 октября.

Сколько украинцев находятся под защитой в США

Временный защищенный статус (Temporary Protected Status, TPS) — это форма гуманитарной защиты, позволяющая людям, убегающим от войны, стихийных бедствий или гуманитарным кризисам, временно оставаться в США без риска депортации. Участники программы получают право работать в стране.

По федеральным данным США, на март 2025 года в программе TPS находились более 100 тысяч граждан Украины и более 1790 граждан Судана.

Пока американские власти не объявили новые решения, украинцы, имеющие этот статус, сохраняют защиту. В то же время неизвестно, продолжат ли его действие на более длительный период.

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Почему администрация Трампа просматривает программу

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила действие временного защищенного статуса для граждан нескольких стран в рамках политики ограничения иммиграции.

Представители администрации неоднократно отмечали, что TPS является временным механизмом, а не постоянным решением для иностранцев. Они также критиковали предыдущие администрации за неоднократное продление этого статуса.

В то же время, нынешняя ситуация с украинцами и суданцами напоминает случай с гражданами Сальвадора. Ранее в этом году американские власти разрешили им сохранить защиту от депортации до объявления дальнейшего решения.

В июне Верховный суд США разрешил администрации Трампа прекратить временную защиту от депортации для сотен тысяч граждан Гаити и Сирии, пострадавших от войн и стихийных бедствий.

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Люди, лишившиеся статуса TPS, оказываются под угрозой задержания и депортации. Как рассказывали CNN граждане Сальвадора в прошлом месяце, неопределенность по поводу их будущего пребывания в США усиливается.

Напомним об обязанностях, которые имеют беженцы в Польше, Германии и США. Украинцы, имеющие статус временной защиты или вид на жительство не подпадают под автоматическую мобилизацию, если страна их пребывания вступит в войну.

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