Для укрепления собственных территорий: Эстония временно запретила полеты у границы с РФ

Для укрепления собственных территорий: Эстония временно запретила полеты у границы с РФ

Полеты будут запрещены с 19 ноября по 26 ноября.

Департамент транспорта Эстонии принял установить временный запрет на полеты как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов на восточной и юго-восточной границе с Россией. Запрет будет действовать с 19 ноября по 26 ноября.

Об этом сообщает прес-служба Департамента транспорта Эстонии.

Также читайте На польско-белорусской границе скончался годовалый ребенок

"Создание временных запрещенных зон необходимо в связи с деятельностью Департамента полиции и пограничной охраны и Сил обороны по укреплению объектов временного пограничного перехода между Эстонской Республикой и Российской Федерацией ", – говорится в заявлении Департамента транспорта Эстонии.

Напомним, из-за кризиса с мигрантами, который возник на польско-белорусской границе, польские власти сообщили о приостановке грузового сообщения с Беларусью в железнодорожном пункте пропуска "Кузница".

Читайте также: