Для владельцев котов могут ввести новый закон: что нужно знать

Новый закон для владельцев котов / © Unsplash

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Новая петиция о котах в Великобритании достигла ключевого порога. Закон о дорожном движении распространяется на таких животных: лошади, крупный рогатый скот, овцы, свиньи, козы и собаки. Теперь новый закон может касаться всех хозяев кошек в стране. В Великобритании требуют усиленной защиты кошек на дорогах.

Об этом сообщает Mirror.

Новый закон для владельцев кошек: что хотят ввести в Великобритании

В Великобритании петиция о защите кошек на дорогах набрала более 100 тысяч подписей. Британский парламент рассмотрит на дебатах изменение законодательства, которое касается владельцев домашних животных и автомобилистов. Соответствующая петиция на официальном сайте преодолела необходимый проходной барьер, собрав сейчас более 113 тысяч подписей.

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Теперь правительство страны будет вынуждено публично представить и защитить свою позицию на этот счет.

Авторы петиции требуют обязать водителей на юридическом уровне останавливаться, проверять состояние животного и сообщать о ДТП, если в них пострадали коты.

Действующее законодательство Великобритании позволяет водителям не останавливаться и не отчитываться о наезде на кота, из-за чего травмированные животные часто остаются без помощи. За несообщение о столкновении предлагается ввести ответственность.

«Коты являются важными и любимыми членами многих семей, и закон должен это отражать. Требование к водителям нести ответственность за оказание помощи пострадавшему животному — это вполне разумная и простая просьба», — говорится в петиции.

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Кампанию по защите кошек на дорогах начали активисты, чьи любимцы погибли на дорогах из-за бездействия водителей. По словам организаторов, за две недели до дедлайна динамика сбора подписей позволила успешно превысить целевую отметку в 100 тысяч голосов.

В то же время авторы инициативы подчеркивают, что осознают риски свободного выгула животных и не преследуют цель наказывать добросовестных водителей, попавших в случайное ДТП. Главная цель законопроекта — обязать водителей не оставлять травмированных кошек на дороге без помощи.

Актуальность вопроса подтверждается демографическими и статистическими данными: в Великобритании насчитывается около 12,2 миллиона кошек, и они есть у 27% британских семей. По данным компании PetPlan, ежегодно под колеса автомобилей попадает около 230 000 кошек (в среднем 630 животных в день). Треть опрошенных водителей сообщили, что хотя бы раз сбивали кота на дороге.

Министерство транспорта Великобритании опубликовало официальный ответ. Пока ведомство не планирует вносить изменения в закон из-за технических сложностей — в частности, маленького размера котов и большого количества ДТП с ними в ночное время. Также там сослались на длинные юридические процедуры по внесению котов в общий список.

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Почему кот не доедает корм

Напомним, что коты часто не доедают свой корм и оставляют часть порции на потом, даже если перед этим сильно просили есть. Новое исследование ученых из Университета Ивате, опубликованное в Science Alert, объясняет такое поведение скукой и стремлением сенсорной новизны, а не полным желудочным насыщением.

В отличие от собак, склонных съедать все сразу, коты генетически привыкли питаться мелкими порциями.

В эксперименте с 12 домашними кошками животным после 16 часов голодания предлагали 20 граммов сухого корма. Большинство из них добровольно перестали есть, понемногу доедая лишь треть порции. Однако, когда котам во время тестов предлагали шесть разных видов корма вместо одного и того же, общее количество съеденного существенно возрастало.

Как отметил исследователь поведения животных Масао Миядзаки, результаты доказывают: коты оставляют еду не потому, что наелись. Их аппетит зависит от разнообразия корма.

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